Олег Митволь попал в тюремную больницу

Бывший замглавы Росприроднадзора, бизнесмен Олег Митволь, находящийся в СИЗО-1 в Красноярске по делу о хищении 900 миллионов рублей, доставлен в тюремную больницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня был переведён из СИЗО-1 в КТБ-1 (больница системы краевого ГУФСИН)", — уточнил собеседник агентства. Причину госпитализации фигуранта он уточнять не стал.

Митволь был задержан 8 июня прошлого года в московском аэропорту Внуково по делу о хищении 900 миллионов рублей. Помощница бизнесмена утверждала, что его остановили на таможне из-за проблем с документами и летел он в Турцию. Затем стало известно, что он арестован, а ещё заключил сделку со следствием и обещал раскрыть причастных к хищению 900 млн.