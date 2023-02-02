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2 февраля, 13:25

Олег Митволь попал в тюремную больницу

СМИ сообщили о госпитализации арестованного экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

<p>Олег Митволь. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Олег Митволь. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Бывший замглавы Росприроднадзора, бизнесмен Олег Митволь, находящийся в СИЗО-1 в Красноярске по делу о хищении 900 миллионов рублей, доставлен в тюремную больницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сегодня был переведён из СИЗО-1 в КТБ-1 (больница системы краевого ГУФСИН)", — уточнил собеседник агентства. Причину госпитализации фигуранта он уточнять не стал.

Митволь был задержан 8 июня прошлого года в московском аэропорту Внуково по делу о хищении 900 миллионов рублей. Помощница бизнесмена утверждала, что его остановили на таможне из-за проблем с документами и летел он в Турцию. Затем стало известно, что он арестован, а ещё заключил сделку со следствием и обещал раскрыть причастных к хищению 900 млн.

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Андрей Бражников

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