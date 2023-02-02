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2 февраля, 13:21

Зеленский пожаловался на способность России адаптироваться к санкциям

Россия быстрее стала адаптироваться к санкциям, при этом темп их введения замедлился. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Он призвал ввести новые рестрикции против РФ.

"Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист (Россия. — Прим. Лайфа), наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям", — сказал он.

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Напомним, Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев сегодня. Ранее Евросоюз на полгода продлил действие санкций против России, введённых из-за ситуации на Украине. Они будут действовать до 31 июля 2023 года.

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Getty Images / Eduardo Munoz

Матвей Константинов

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