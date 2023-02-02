Зеленский пожаловался на способность России адаптироваться к санкциям

Россия быстрее стала адаптироваться к санкциям, при этом темп их введения замедлился. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Он призвал ввести новые рестрикции против РФ.

"Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист (Россия. — Прим. Лайфа), наоборот, увеличивает темп адаптации к санкциям", — сказал он.