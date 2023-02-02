Путин прибыл в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве
Глава государства Владимир Путин прилетел в Волгоград, где примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Президент планирует встретиться с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва". Вместе с тем в графике лидера страны есть и беседа с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин в ходе поездки в Волгоград выступит на торжественном концерте, посвящённом 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Российский лидер также возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Также в программе встреча с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций.
ТАСС / Михаил Метцель