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2 февраля, 13:17

Путин прибыл в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве

Глава государства Владимир Путин прилетел в Волгоград, где примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Президент планирует встретиться с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва". Вместе с тем в графике лидера страны есть и беседа с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин в ходе поездки в Волгоград выступит на торжественном концерте, посвящённом 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Российский лидер также возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Также в программе встреча с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций.

Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве проходит в Волгограде

Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве проходит в Волгограде

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ТАСС / Михаил Метцель

Оксана Попова

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