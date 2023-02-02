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2 февраля, 13:07

Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич

<p>Обложка © ТАСС / AP / Darko Vojinovic</p>

Обложка © ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Сербия не намерена вступать в НАТО и сохранит позицию в вопросе военного нейтралитета. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в ходе заседания Парламента.

"Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведём Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведём. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет, и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию", — подчеркнул сербский лидер.

Вучич рассказал о предотвращённой "катастрофе с НАТО"

Вучич рассказал о предотвращённой "катастрофе с НАТО"

А ранее Вучич заявил, что Сербия из-за своего нейтралитета по конфликту на Украине и отказа поддержать санкции против России осталась без союзников на Западе. По его словам, когда у Сербии были "самые большие потери и войны", тогда страна имела и союзников.

Оксана Попова

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