Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич
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Сербия не намерена вступать в НАТО и сохранит позицию в вопросе военного нейтралитета. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в ходе заседания Парламента.
"Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведём Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведём. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет, и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию", — подчеркнул сербский лидер.
А ранее Вучич заявил, что Сербия из-за своего нейтралитета по конфликту на Украине и отказа поддержать санкции против России осталась без союзников на Западе. По его словам, когда у Сербии были "самые большие потери и войны", тогда страна имела и союзников.