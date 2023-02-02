Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич

Сербия не намерена вступать в НАТО и сохранит позицию в вопросе военного нейтралитета. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в ходе заседания Парламента.

"Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведём Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведём. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет, и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию", — подчеркнул сербский лидер.