Вучич пожаловался, что Сербия осталась без союзников на Западе

Сербия из-за своего нейтралитета по конфликту на Украине и отказа поддержать санкции против России осталась без союзников на Западе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

"Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооружённого конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении РФ", — отметил президент.