Вучич пожаловался, что Сербия осталась без союзников на Западе
Сербия из-за своего нейтралитета по конфликту на Украине и отказа поддержать санкции против России осталась без союзников на Западе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
Выступая перед парламентом, Вучич напомнил, что Сербия находится в окружении стран – членов НАТО или государств, где присутствует контингент или миссия альянса.
"Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооружённого конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении РФ", — отметил президент.
Ранее Вучич неоднократно заявлял, что Белград вряд ли когда-либо поддержит антироссийские санкции Запада, а также не станет поставлять вооружение на Украину. Он предупредил, что если Сербия всё же прогнётся под давлением ЕС и США и введёт санкции, то Брюссель и Вашингтон тут же потребуют от неё признать Косово.
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