В России создали чёрный мраморный сыр с активированным углём для очищения ЖКТ

Специалисты Росбиотеха разработали чёрный мраморный сыр: продукт получил своё название за счёт добавления в него активированного угля. Как отметила в беседе с "Газетой.ru" директор центра сыроделия при вузе Елена Сидорова, такой вид сыра помогает восстановлению работы ЖКТ и выведению токсинов.

"Это продукт функциональной направленности. Все мы знаем абсорбирующие свойства активированного угля. Сыр очищает желудочно-кишечную систему и, как следствие, оздоравливает весь организм, в том числе и сосуды", — рассказала представитель Росбиотеха.

По словам эксперта, добавление активированного угля производится перед этапом формования, но главное, что он никак не сказывается на вкусовых качествах продукта. Чёрный сыр готовится столько же, сколько обычный, не сильно отличается и его стоимость. В рецептуру кисломолочного продукта входят только отечественные ингредиенты, а производить его в стране можно уже сейчас на укомплектованных сыроварнях.