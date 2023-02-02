Экс-депутат Рады углядел американский след в обысках у украинского бизнесмена Коломойского

Обыски у олигарха Игоря Коломойского могут быть связаны с желанием президента США Джо Байдена свести с ним давние счёты. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Экс-парламентарий напомнил, что Коломойский в своё время собирал компромат на сына Байдена, а также был замешан в скандале с компанией Burisma, принадлежащей Хантеру Байдену.

"Соединённые Штаты постараются вывезти Коломойского в Израиль. Впереди выборы. Никому не хочется, чтобы он вмешивался в выборы в США", — отметил Царёв в интервью изданию Pravda.ru.