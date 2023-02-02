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2 февраля, 11:49

Экс-депутат Рады углядел американский след в обысках у украинского бизнесмена Коломойского

Экс-депутат Рады Царёв: Обыски у Коломойского могут быть местью Джо Байдена

Обыски у олигарха Игоря Коломойского могут быть связаны с желанием президента США Джо Байдена свести с ним давние счёты. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Экс-парламентарий напомнил, что Коломойский в своё время собирал компромат на сына Байдена, а также был замешан в скандале с компанией Burisma, принадлежащей Хантеру Байдену.

"Соединённые Штаты постараются вывезти Коломойского в Израиль. Впереди выборы. Никому не хочется, чтобы он вмешивался в выборы в США", — отметил Царёв в интервью изданию Pravda.ru.

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При этом бывший депутат уточнил, что обыски у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова с этим связаны вряд ли. А что касается нардепа и крупного бизнесмена Вадима Столара, то здесь, по мнению Царёва, имеют место борьба за деньги или даже рэкет.

Напомним, что первый день февраля на Украине отметился массовыми обысками у представителей политической и бизнес-элиты. Сперва силовики пришли к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Также у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова прошли обыски по делу о крушении вертолёта с руководством министерства в Броварах. Кроме того, СБУ нагрянула к исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксане Датий, заподозрив её в коррупции.

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Telegram / "Украина сейчас"

Максим Плетнёв

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