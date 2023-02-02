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2 февраля, 11:32

В Тюменской области изменили правила выгула собак из-за вцепившегося в лицо ребёнка стаффорда

В Тюменской области ужесточили правила выгула собак после ЧП с двухлетним ребёнком

В Тюменской области ужесточили правила выгула собак после инцидента с двухлетним ребёнком, который пострадал при нападении стаффорда. Об этом пишет ЕАН, приводя содержание документа правительства региона.

Согласно новым правилам, выгул больших псов (высотой от 40 сантиметров и более в холке) в намордниках не должен осуществляться лицами младше 14 лет. Однако это не касается собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению. Также запрещено находиться с собаками людям в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. При этом есть запрет и на количество животных: в одно время нельзя выходить с двумя псами больших пород.

Что касается собак высотой более 20 сантиметров в холке, их необходимо сопровождать до места разрешённого выгула в наморднике и с поводком. При входе на территорию земельного участка должна быть установлена предупреждающая надпись о наличии животного.

В Южно-Сахалинске стая собак напала на семью с годовалым ребёнком

В Южно-Сахалинске стая собак напала на семью с годовалым ребёнком

Напомним, в Тюмени на двухлетнего ребёнка напал американский стаффордширский терьер. Оказалось, что собака была без намордника, но заметили это только в самый последний момент, когда пёс бросился на малыша. Разъярённый стаффорд вцепился малышу прямо в лицо, откусив часть щеки.

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ТАСС / DPA / Christina Sabrowsky

Николь Вербер

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