В Тюменской области изменили правила выгула собак из-за вцепившегося в лицо ребёнка стаффорда
В Тюменской области ужесточили правила выгула собак после ЧП с двухлетним ребёнком
В Тюменской области ужесточили правила выгула собак после инцидента с двухлетним ребёнком, который пострадал при нападении стаффорда. Об этом пишет ЕАН, приводя содержание документа правительства региона.
Согласно новым правилам, выгул больших псов (высотой от 40 сантиметров и более в холке) в намордниках не должен осуществляться лицами младше 14 лет. Однако это не касается собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению. Также запрещено находиться с собаками людям в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. При этом есть запрет и на количество животных: в одно время нельзя выходить с двумя псами больших пород.
Что касается собак высотой более 20 сантиметров в холке, их необходимо сопровождать до места разрешённого выгула в наморднике и с поводком. При входе на территорию земельного участка должна быть установлена предупреждающая надпись о наличии животного.
Напомним, в Тюмени на двухлетнего ребёнка напал американский стаффордширский терьер. Оказалось, что собака была без намордника, но заметили это только в самый последний момент, когда пёс бросился на малыша. Разъярённый стаффорд вцепился малышу прямо в лицо, откусив часть щеки.
ТАСС / DPA / Christina Sabrowsky