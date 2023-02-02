В Тюменской области изменили правила выгула собак из-за вцепившегося в лицо ребёнка стаффорда

В Тюменской области ужесточили правила выгула собак после инцидента с двухлетним ребёнком, который пострадал при нападении стаффорда. Об этом пишет ЕАН, приводя содержание документа правительства региона.

Согласно новым правилам, выгул больших псов (высотой от 40 сантиметров и более в холке) в намордниках не должен осуществляться лицами младше 14 лет. Однако это не касается собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению. Также запрещено находиться с собаками людям в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. При этом есть запрет и на количество животных: в одно время нельзя выходить с двумя псами больших пород.

Что касается собак высотой более 20 сантиметров в холке, их необходимо сопровождать до места разрешённого выгула в наморднике и с поводком. При входе на территорию земельного участка должна быть установлена предупреждающая надпись о наличии животного.