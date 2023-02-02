Киев обвинил Грузию в негуманности по отношению к Саакашвили и потребовал выдать политика

МИД Украины выразил решительный протест в связи с "негуманным" обращением властей Грузии с экс-президентом закавказской республики Михаилом Саакашвили. Там сравнили его содержание с чекистскими практиками.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили... В худших традициях НКВД СССР грузинская власть применяет к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывает ему в срочной необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", — говорится в заявлении министерства.