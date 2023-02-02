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2 февраля, 11:22

Киев обвинил Грузию в негуманности по отношению к Саакашвили и потребовал выдать политика

Украина потребовала от Грузии передать ей Михаила Саакашвили

МИД Украины выразил решительный протест в связи с "негуманным" обращением властей Грузии с экс-президентом закавказской республики Михаилом Саакашвили. Там сравнили его содержание с чекистскими практиками.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили... В худших традициях НКВД СССР грузинская власть применяет к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывает ему в срочной необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве указали, что данный случай идёт вразрез с европейским путём Грузии и свидетельствует о деградации демократии в стране. Киев требует "немедленно прекратить издеваться" над Саакашвили и передать его Украине.

Изменившийся до неузнаваемости Саакашвили на заседании суда показал торчащие рёбра

Изменившийся до неузнаваемости Саакашвили на заседании суда показал торчащие рёбра

Напомним, Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии с 2021 года, куда он приехал после восьми лет отсутствия. Там его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. Уже в заключении политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его теле нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а его мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.

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ТАСС / Zuma / Serg Glovny

Матвей Константинов

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