Киев обвинил Грузию в негуманности по отношению к Саакашвили и потребовал выдать политика
Украина потребовала от Грузии передать ей Михаила Саакашвили
МИД Украины выразил решительный протест в связи с "негуманным" обращением властей Грузии с экс-президентом закавказской республики Михаилом Саакашвили. Там сравнили его содержание с чекистскими практиками.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили... В худших традициях НКВД СССР грузинская власть применяет к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывает ему в срочной необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", — говорится в заявлении министерства.
В ведомстве указали, что данный случай идёт вразрез с европейским путём Грузии и свидетельствует о деградации демократии в стране. Киев требует "немедленно прекратить издеваться" над Саакашвили и передать его Украине.
Напомним, Михаил Саакашвили находится под стражей в Грузии с 2021 года, куда он приехал после восьми лет отсутствия. Там его обвиняют в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате бюджетных средств. Уже в заключении политик стал жаловаться на плохое самочувствие. В его теле нашли тяжёлые металлы и мышьяк, а его мать рассказывала, что бывший президент отравился ртутью.
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ТАСС / Zuma / Serg Glovny