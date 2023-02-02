"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 февраля, 11:06

Европарламент принял резолюцию с призывом передать ВСУ истребители и дальние ракеты

Европарламент предложил подумать о поставках Украине боевых самолётов и ракет большого радиуса действия, поприветствовав аналогичное решение Запада по танкам. Об этом говорится в принятой на спецсессии ЕП резолюции, приуроченной к саммиту ЕС – Украина в Киеве.

"ЕП приветствует решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки, настаивает на том, чтобы подготовка их экипажей началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолётов и ракет большого радиуса действия", указано в тексте.

К слову, резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению структурами Евросоюза и тем более Штатами, Канадой и Британией.

Военный эксперт указал на серьёзный недостаток немецких танков Leopard 2

Военный эксперт указал на серьёзный недостаток немецких танков Leopard 2

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву передадут до 140 западных танков в рамках первой волны помощи. По его утверждению, сейчас танковая коалиция состоит из 12 участников.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров