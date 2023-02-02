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Опубликовано 2 февраля 2023, 11:06

Европарламент принял резолюцию с призывом передать ВСУ истребители и дальние ракеты

Европарламент предложил подумать о поставках Украине боевых самолётов и ракет большого радиуса действия, поприветствовав аналогичное решение Запада по танкам. Об этом говорится в принятой на спецсессии ЕП резолюции, приуроченной к саммиту ЕС – Украина в Киеве.

"ЕП приветствует решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки, настаивает на том, чтобы подготовка их экипажей началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолётов и ракет большого радиуса действия", указано в тексте.

К слову, резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению структурами Евросоюза и тем более Штатами, Канадой и Британией.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву передадут до 140 западных танков в рамках первой волны помощи. По его утверждению, сейчас танковая коалиция состоит из 12 участников.

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Татьяна Миссуми
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