Европарламент принял резолюцию с призывом передать ВСУ истребители и дальние ракеты

Европарламент предложил подумать о поставках Украине боевых самолётов и ракет большого радиуса действия, поприветствовав аналогичное решение Запада по танкам. Об этом говорится в принятой на спецсессии ЕП резолюции, приуроченной к саммиту ЕС – Украина в Киеве.

"ЕП приветствует решения ряда стран ЕС, а также США, Великобритании и Канады предоставить Украине основные боевые танки, настаивает на том, чтобы подготовка их экипажей началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолётов и ракет большого радиуса действия", — указано в тексте.

К слову, резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению структурами Евросоюза и тем более Штатами, Канадой и Британией.