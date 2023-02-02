Жена погибшего при задержании россиянина: Запихали двухметрового мужика в спичечный коробок
Жена скончавшегося после задержания жителя Нижнего Тагила рассказала свою версию событий
Супруга жителя Свердловской области, который после задержания полицейскими умер прямо в патрульной машине, рассказала Лайфу свою версию произошедшего. По мнению Юлии, сотрудники правоохранительных органов виноваты в смерти её мужа, так как они свернули ему шею, заводя в автомобиль.
Она объяснила, что полицейские применили грубую силу в момент задержания её 44-летнего мужа Сергея Шамрина. По словам женщины, они схватили его под углом 45 градусов и запихали в машину с большим усилием.
Жена скончавшегося после задержания жителя Нижнего Тагила рассказала свою версию событий. Видео © LIFE
"Наверх туловище и ноги туда сложили. У него 46-й размер обуви был. Они его туда раз — и под потолок запихали. Они начали запихивать двухметрового мужика в спичечный коробок, по сути", — призналась супруга погибшего.
Юлия объяснила, что в автомобиле было очень мало места, к тому же на соседнем сиденье уже находился другой задержанный. Она подчеркнула, что следствие шокировано произошедшим. Полицейских, в машине которых скончался мужчина, 27-летнего лейтенанта Максима Онучина и 22-летнего сержанта Павла Горшкова, сегодня арестовали до конца марта.
Онучин вины не признал, он пробудет в СИЗО один месяц и 27 суток по статье о превышении должностных полномочий. Также лейтенант отстранён от работы. Его коллега Горшков будет находиться под арестом до 29 марта, объяснять позицию судье он отказался. Третий подозреваемый — 25-летний старший сержант Максим Ковайкин — проходит по делу в статусе свидетеля. Супруга погибшего Юлия после оглашения приговора отправилась на похороны мужа.
О смерти жителя Нижнего Тагила после задержания полицейскими Лайф рассказывал вчера. Сергей вместе с женой приехали в психбольницу навестить знакомого. По словам свидетелей, он был пьян и вёл себя вызывающе. Увидев это, охранник стационара вызвал полицейских, которые задержали нарушителя в жёсткой форме: силовики грубо свинтили его и затолкали в отсек УАЗа, где находился другой правонарушитель. Позже мужчина скончался.
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