Безобидный симптом или патология: Ортопед разобрал 5 причин хруста в суставах

Хруст суставов может оказаться не безобидным симптомом, а признаком серьёзных болезней, в том числе артритов и артрозов. Об этом "Газете.ru" рассказал травматолог-ортопед клинического госпиталя на Яузе группы "Медскан" Николай Субботин.

Он пояснил, что в суставе есть синовиальная жидкость, которая смазывает и питает его. А в ней — пузырьки с растворёнными газами, именно они при движении могут лопаться и издавать характерный звук. В этом случае не требуется лечение. Но причиной хруста часто является и гипертрофия, то есть увеличение в размерах складки внутренней оболочки сустава, предупредил доктор.

По его словам, чтобы выявить эту патологию, нужно пройти МРТ или другие виды визуализации, тогда станет ясно, требуются ли инъекции, ЛФК и физиотерапия для избавления от неприятных ощущений. Также хруст может указывать на тенденит или воспаление сухожилий тканей, продолжил Субботин. Пациенты с этим диагнозом нуждаются в срочном лечении. Но самая частая причина хрустящих суставов — это артроз, что тоже требует врачебной помощи.

"Сустав покрыт скользящей плёнкой, которая обеспечивает гладкое скольжение и правильность, плавность движений. Когда эта плёнка повреждается по разным причинам — травма, механические перегрузки, то волокна коллагена, из которого состоит весь хрящ, начинают потихонечку расплетаться, образуя своего рода бахрому. В зависимости от стадии повреждения хряща вызывать этот хруст может не только звук, но и болевые ощущения", — объяснил ортопед.

Он добавил, что и гипермобильность суставов может вызывать неприятный щелчок, обычно недуг носит наследственный характер. В этом случае хруст раздаётся, когда сустав занимает исходное положение после своей чрезмерной активности. А вот артриты — наиболее опасная причина щёлкающих суставов, ведь тут происходит серьёзное воспаление, сказал Субботин.

"Артриты могут быть ревматоидные, связанные с аутоиммунными заболеваниями, инфекционные или вызванные нарушением обменных процессов, в частности подагрой и похожими заболеваниями, когда в суставе, на суставной поверхности или хряще, происходит отложение солей мочевой кислоты, что приводит к нарушению механики движения сустава и повреждению хряща", — уточнил медик.

Он посоветовал обращаться в больницу, если есть сомнения, что хруст носит безобидный характер, а также если симптом сопровождается болью.