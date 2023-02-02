Школы и больницы в России предложили называть в честь героев СВО

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов предложил называть школы, библиотеки и дома культуры в честь героев специальной военной операции.

"Вы знаете, у нас очень мало школ, библиотек, домов культуры, больниц, которые носят конкретные имена. Например, школа № 31, библиотека № 6. А почему бы не назвать их именем молодого человека или не очень молодого человека, но который является примером для нас", — приводит его слова Ura.ru.

Депутат привёл в пример свою школу № 31 в Ульяновске, которая получила имя Героев Свири — участников Великой Отечественной войны. Он отметил, что сейчас чудеса героизма парни проявляют и в Донбассе. Кроме того, Морозов добавил, что именами героев СВО можно было бы назвать и новые улицы в российских новостройках.

"Мы ставим перед собой амбициозные задачи, цели, мы слышим от вице-премьеров, министров о том, что рекордное количество жилья будет сдано к 2023 году. А раз так, то нам сам Бог велел как раз вот не называть новые улицы неопределённым именем — Сиреневая, Хрустальная, Фиолетовая, а называть именами людей", — добавил Морозов.

По его словам, строя новые города, микрорайоны и улицы, лучше называть их в честь людей, с которых можно брать пример, а не переименовывать существующую "улицу Кирова в улицу кого-то другого".