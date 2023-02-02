3 причины отказаться от бритья подмышек

Использовать бритву для удаления волос в области подмышек можно как женщинам, так и мужчинам, и не только с точки зрения эстетики, но и гигиены. При этом некоторые противопоказания всё же существуют. О них рассказала в беседе с "Газетой.ru" дерматовенеролог Алёна Романова.

"Волосы нельзя удалять, если в области подмышек есть порезы, ранки или воспаления. Бритьё также стоит отложить при сыпи и различных раздражениях, например потнице. Это заболевание возникает при закупорке желёз в подмышечных впадинах и нарушении естественной терморегуляции тела", — пояснила врач.

Также опасно сбривать волосы в подмышечной зоне при наличии новообразований, в частности гидраденита (уплотнения, которое развивается на фоне гнойно-воспалительного процесса в потовых железах). Дерматолог подчеркнула, что все перечисленные противопоказания носят временный характер.

Чтобы вернуться к бритью подмышек, не опасаясь негативных последствий для здоровья, важно вылечить имеющееся заболевание и предпринять профилактические меры, чтобы избежать его повторения, заключила Романова.