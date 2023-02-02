Секреты "Чебурашки", которые убедят посмотреть фильм даже противников русского кино
Стали известны секреты съёмок фильма "Чебурашка"
Многим зрителям полюбившегося фильма "Чебурашка" было бы интересно проникнуть за кулисы и узнать, как же снимали самую кассовую российскую ленту. Работы длились почти год и проходили с сентября 2021 года по июнь 2022 года, а задействовано в съёмках было множество людей, а также локаций из разных городов, пишет kp.ru.
Одной из идеальных площадок стали курорты Кавминвод. По словам создателей, они хотели показать некий уютный ретромир и сказочное безвременье. В Пятигорске же съёмки проходили как на улице, так и в Государственном музее-заповеднике Лермонтова, а также в парке "Цветник".
Съёмки фильма "Чебурашка". Фото © "Кинопоиск"
Там снимали эпизод с фестивалем шоколада, для которого даже потребовалась помощь местных жителей. Решили снимать рано утром, чтобы не мешать людям, однако не подумали о том, что на улицах будет слишком безлюдно. В итоге съёмочная группа искала на улицах сонного курорта прохожих, которые были бы не против мельтешить на заднем плане, и кинула клич в соцсетях. Удалось найти целых 500 человек, некоторые даже специально приехали из близлежащих городов.
Однако не все жители городов, в которых снималась история про ушастика, были этому рады. Например, своим недовольством часто делились водители автобусов в Кисловодске, возмущаясь тем, что киношники перекрыли улицы у вокзала. При этом местное туристическое сообщество верит, что фильм "омолодит" аудиторию приезжающих, к следующему сезону даже хотят запустить первые экскурсии по местам съёмок. Кстати, в городе даже шутят, что проспект Карла Маркса надо переименовать в Чебурашкинский, поскольку туристы часто спрашивают о том, как пройти на улицу, где снимали "Чебурашку".
Также съёмки проходили в сочинском парке "Дендрарий". Туда для фильма специально привезли искусственные газоны, даже засадили там клумбы. Всё дело в том, что флора парка слишком экзотичная, чтобы с ней взаимодействовать, можно только любоваться. А в сочинской "заброшке" оборудовали дом Гены. Речь идёт о санатории им. Орджоникидзе, который закрылся на реконструкцию в 2010 году, а в 2021-м его обнесли забором, чтобы приступить к восстановлению. Там для фильма и выделили небольшой участок. За месяц на нём построили зелёный особняк с башенкой и верандой.
А в подмосковном Егорьевске, где родился создатель истории о Чебурашке и его друзьях Эдуард Успенский, снимали на кондитерской фабрике "Победа". Причём перед выходом фильма руководство даже отсматривало материал, чтобы некоторые секреты случайно не стали известны конкурентам.
Кстати, ранее российский фильм "Чебурашка" рассмотрели с психологической точки зрения. Психолог рассказала о недетских проблемах персонажей известной истории. По мнению эксперта, несмотря на общее настроение и внешний вид, кинолента поднимает ряд недетских тем для вполне взрослой аудитории.