Секреты "Чебурашки", которые убедят посмотреть фильм даже противников русского кино

Многим зрителям полюбившегося фильма "Чебурашка" было бы интересно проникнуть за кулисы и узнать, как же снимали самую кассовую российскую ленту. Работы длились почти год и проходили с сентября 2021 года по июнь 2022 года, а задействовано в съёмках было множество людей, а также локаций из разных городов, пишет kp.ru.

Одной из идеальных площадок стали курорты Кавминвод. По словам создателей, они хотели показать некий уютный ретромир и сказочное безвременье. В Пятигорске же съёмки проходили как на улице, так и в Государственном музее-заповеднике Лермонтова, а также в парке "Цветник".

Съёмки фильма "Чебурашка". Фото © "Кинопоиск"

Там снимали эпизод с фестивалем шоколада, для которого даже потребовалась помощь местных жителей. Решили снимать рано утром, чтобы не мешать людям, однако не подумали о том, что на улицах будет слишком безлюдно. В итоге съёмочная группа искала на улицах сонного курорта прохожих, которые были бы не против мельтешить на заднем плане, и кинула клич в соцсетях. Удалось найти целых 500 человек, некоторые даже специально приехали из близлежащих городов.

Однако не все жители городов, в которых снималась история про ушастика, были этому рады. Например, своим недовольством часто делились водители автобусов в Кисловодске, возмущаясь тем, что киношники перекрыли улицы у вокзала. При этом местное туристическое сообщество верит, что фильм "омолодит" аудиторию приезжающих, к следующему сезону даже хотят запустить первые экскурсии по местам съёмок. Кстати, в городе даже шутят, что проспект Карла Маркса надо переименовать в Чебурашкинский, поскольку туристы часто спрашивают о том, как пройти на улицу, где снимали "Чебурашку".

Сергей Гармаш в фильме "Чебурашка". Фото © "Кинопоиск"

Также съёмки проходили в сочинском парке "Дендрарий". Туда для фильма специально привезли искусственные газоны, даже засадили там клумбы. Всё дело в том, что флора парка слишком экзотичная, чтобы с ней взаимодействовать, можно только любоваться. А в сочинской "заброшке" оборудовали дом Гены. Речь идёт о санатории им. Орджоникидзе, который закрылся на реконструкцию в 2010 году, а в 2021-м его обнесли забором, чтобы приступить к восстановлению. Там для фильма и выделили небольшой участок. За месяц на нём построили зелёный особняк с башенкой и верандой.

А в подмосковном Егорьевске, где родился создатель истории о Чебурашке и его друзьях Эдуард Успенский, снимали на кондитерской фабрике "Победа". Причём перед выходом фильма руководство даже отсматривало материал, чтобы некоторые секреты случайно не стали известны конкурентам.