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2 февраля, 10:11

Приём заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет временно приостановлен

"Госуслуги" сообщили о приостановке приёма заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца

Приём заявлений от российских граждан на выпуск заграничных паспортов нового образца временно приостановлен. Об этом сообщает портал госуслуг.

Речь идёт о документах с встроенным электронным носителем информации, срок действия которых — десять лет. О причинах такого решения не сообщается.

"С 2 февраля приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе", — говорится в сообщении.

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Как сообщили на сайте Гознака, ограничения связаны с высоким спросом на микросхемы для электронных носителей. Уточняется, что их производство может возобновиться в течение месяца, после того как будет перенастроено соответствующее оборудование.

Напомним, аналогичное уже происходило в прошлом году. Тогда приём заявлений на оформление загранпаспорта нового образца был приостановлен с 26 августа по 20 сентября. Связано это было с техническими причинами.

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Максим Плетнёв
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