Приём заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет временно приостановлен

Приём заявлений от российских граждан на выпуск заграничных паспортов нового образца временно приостановлен. Об этом сообщает портал госуслуг.

Речь идёт о документах с встроенным электронным носителем информации, срок действия которых — десять лет. О причинах такого решения не сообщается.

"С 2 февраля приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе", — говорится в сообщении.

Как сообщили на сайте Гознака, ограничения связаны с высоким спросом на микросхемы для электронных носителей. Уточняется, что их производство может возобновиться в течение месяца, после того как будет перенастроено соответствующее оборудование.