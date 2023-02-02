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Регион
Опубликовано 2 февраля 2023, 10:09
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Названо число стран, чьи добровольцы готовы воевать за Россию в ходе СВО

Рогов: Добровольцы более чем из 40 стран готовы участвовать в специальной военной операции на стороне России

Добровольцы более чем из 40 стран мира изъявляют желание присоединиться к российским военнослужащим для участия в спецоперации на Украине. Такие данные озвучил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Свыше четырёх десятков стран, из которых люди хотят приехать воевать за понятное дело и понятные идеалы, общность интересов, сохранение традиционного общества и адекватное будущее для всего мира", рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Режиссёр "Сватов" Радзюкевич заявил о желании поехать добровольцем в зону СВО
Режиссёр "Сватов" Радзюкевич заявил о желании поехать добровольцем в зону СВО

Лайф уже рассказывал об одном из интернациональных добровольцев Донбасса Сергее Мюнье, он гражданин Франции, родившийся в Луганске. На Западе он стал героем множества разгромных статей и шоу как "француз Путина", когда отправился в Донбасс в качестве добровольца и примкнул к российским бойцам. Этого ему и не простили — про него стали сочинять порочащие небылицы.

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Getty Images / Stringer

Марина Калегина
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