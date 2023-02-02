Терапевт раскрыла, какими болезнями грозит одежда не по сезону

Распространение респираторных заболеваний связано в том числе с погодой и влажностью воздуха, поэтому даже в период потепления в холодное время года важно внимательно подходить к выбору одежды. О том, какими проблемами со здоровьем грозит наряд не по сезону, рассказала врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" Мария Бочарова.

"Подходить к выбору одежды стоит индивидуально. Можно рассмотреть принцип многослойности для создания воздушных прослоек. В нижнем слое следует воздержаться от чистого хлопка, так как он отлично впитывает влагу. А поверх стоит рассмотреть куртку с защитой от ветра", — рекомендовала Бочарова в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач также призвала не забывать о шапках, шарфах и тёплой обуви. Она напомнила, что переохлаждение головы и верхних дыхательных путей приводит к развитию ОРВИ или декомпенсации хронических болезней лор-органов. Обувь она рекомендовала выбирать демисезонную с толстой подошвой, чтобы избежать попадания влаги внутрь и сохранить тепло.

По словам Бочаровой, в среднем за год человек простывает 2–4 раза с основным пиком заболеваемости с сентября по май. Иногда к воспалению слизистой верхних дыхательных путей может присоединяться вторичная бактериальная микрофлора. Чтобы избежать негативных последствий, терапевт советует избегать переохлаждения, в частности, держать ноги в тепле и не вдыхать холодный воздух открытым ртом, носить маску в общественных местах, использовать санитайзеры, проветривать помещение и не забывать о вакцинации.