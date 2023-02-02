Друг Тарзана рассказал, как получивший повестку артист побежал в военкомат вместо аэропорта

Российский артист и шоумен Сергей Глушко, известный многим под псевдонимом Тарзан, не испугался повестки по время частичной мобилизации. Об этом рассказал его друг в беседе с изданием kp.ru .

По словам собеседника редакции, то, что видят поклонники Тарзана, — это лишь сценический образ и роль, которую играет Глушко. Внутри же он надёжный и серьёзный человек.

"Когда ему, как и многим, пришла повестка о мобилизации, он не помчался покупать билеты на самолёт в Турцию, чтобы пересидеть, нет! Первым делом пришёл в военкомат. Но... ему там сказали: иди отсюда, нам молодые нужны. То есть он для мобилизации по возрасту просто не подошёл — ему 52 года. А он был готов!" — рассказал приятель Тарзана.