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2 февраля, 09:44

Друг Тарзана рассказал, как получивший повестку артист побежал в военкомат вместо аэропорта

kp.ru: Получивший повестку из военкомата Тарзан не стал сбегать из страны

<p>Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Российский артист и шоумен Сергей Глушко, известный многим под псевдонимом Тарзан, не испугался повестки по время частичной мобилизации. Об этом рассказал его друг в беседе с изданием kp.ru.

По словам собеседника редакции, то, что видят поклонники Тарзана, — это лишь сценический образ и роль, которую играет Глушко. Внутри же он надёжный и серьёзный человек.

"Когда ему, как и многим, пришла повестка о мобилизации, он не помчался покупать билеты на самолёт в Турцию, чтобы пересидеть, нет! Первым делом пришёл в военкомат. Но... ему там сказали: иди отсюда, нам молодые нужны. То есть он для мобилизации по возрасту просто не подошёл — ему 52 года. А он был готов!" рассказал приятель Тарзана.

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