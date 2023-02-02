LPG-массаж и эндосфера вместо тренировок: Можно ли сжигать жир без усилий

С наступлением последнего месяца зимы многие женщины хотят успеть сделать самое важное: обновить гардероб и причёску, а также размышляют о том, как избавиться от лишних килограммов, накопленных в холода. Легче всего начать со смены питания, но, чтобы увидеть первые результаты, нужно запастись терпением, поэтому девушки задумываются о более радикальных процедурах, например косметологических. О том, могут ли модные сейчас LPG-массаж, эндосфера, кавитация и лазерный липолиз заменить тренировки, Лайфу рассказала косметолог Мария Гришина.

Косметолог Мария Гришина. Фото © Предоставлено Лайфу

"Само собой, аппаратные методики дают положительный результат и, конечно, помогают телу выглядеть моложе и подтянутее. Но не стоит забывать, что ни одна аппаратная процедура не заменит физических нагрузок, где задействованы те или иные группы мышц", — пояснила эксперт.

Гришина заметила, что большинство аппаратов задействуют определённые зоны. Это значит, что эффект от процедуры будет не таким стойким, как от спортзала, а накачать пресс и ягодицы не сможет ни один аппарат.

"Резюмируя, хочу сказать следующее: вся работа над телом должна быть комплексной и включать в себя коррекцию питания, физические нагрузки и аппаратные методики, но только в дополнение к спорту, а не заменяя его", — заключила косметолог.