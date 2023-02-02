Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин выступил в качестве эксперта первого выпуска нового сезона программы "Шоу ВиЛ" пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Его героем стал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Дмитрий Рогозин назвал шпаной глав ЕК и многих европейских государств. Видео © VK / "Пранкеры Вован и Лексус"

Болтон был убеждён, что общается с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. В разговоре с пранкерами он рассказал, что Минские соглашения были ужасными для Украины с её точки зрения. Также он признался, как поддерживал выступавшие против президента Белоруссии Александра Лукашенко силы и считал Незалежную частью России. По мнению Рогозина, подобные заявления определённо заслуживают особого внимания.

"Америка — замкнутое пространство, живущее своими интересами. Они мало интересуются тем, что происходит за пределами Соединённых Штатов. Оценивают американских политиков совсем по другим критериям, чем мы могли бы оценивать своих политиков", — сказал он.

По его словам, в России иная ситуация, ведь люди самых отдалённых уголков России зачастую интересуются жизнью не только своего района, ведь они — "геополитически мыслящие". Рогозин вспомнил, как порой люди из деревень и сёл интересовались, как там НАТО и Америка. Европейцы же, в свою очередь, относятся к США как к метрополии и привыкли, что решения за них принимают другие люди.

"Они оскудели на собственных политиков. Там не то что "Де Голлей нет" (основатель и первый президент Пятой республики Шарль де Голль. — Прим. Лайфа), там "Шираков" (22-й президент Франции Жак Ширак. — Прим. Лайфа) уже нет. <…> Шпана в Европейской комиссии и во главе многих европейских государств", — признался Рогозин.