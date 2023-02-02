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2 февраля, 09:25

Рогозин назвал шпаной глав ЕК и многих европейских государств

Дмитрий Рогозин: Во главе многих европейских государств — шпана

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин выступил в качестве эксперта первого выпуска нового сезона программы "Шоу ВиЛ" пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Его героем стал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Дмитрий Рогозин назвал шпаной глав ЕК и многих европейских государств. Видео © VK / "Пранкеры Вован и Лексус"

Болтон был убеждён, что общается с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. В разговоре с пранкерами он рассказал, что Минские соглашения были ужасными для Украины с её точки зрения. Также он признался, как поддерживал выступавшие против президента Белоруссии Александра Лукашенко силы и считал Незалежную частью России. По мнению Рогозина, подобные заявления определённо заслуживают особого внимания.

"Америка — замкнутое пространство, живущее своими интересами. Они мало интересуются тем, что происходит за пределами Соединённых Штатов. Оценивают американских политиков совсем по другим критериям, чем мы могли бы оценивать своих политиков", сказал он.

По его словам, в России иная ситуация, ведь люди самых отдалённых уголков России зачастую интересуются жизнью не только своего района, ведь они — "геополитически мыслящие". Рогозин вспомнил, как порой люди из деревень и сёл интересовались, как там НАТО и Америка. Европейцы же, в свою очередь, относятся к США как к метрополии и привыкли, что решения за них принимают другие люди.

"Они оскудели на собственных политиков. Там не то что "Де Голлей нет" (основатель и первый президент Пятой республики Шарль де Голль. — Прим. Лайфа), там "Шираков" (22-й президент Франции Жак Ширак. — Прим. Лайфа) уже нет. <…> Шпана в Европейской комиссии и во главе многих европейских государств", — признался Рогозин.

Болтон одобрил теракты Киева в России и рассказал пранкерам, куда нужно бить ещё

Болтон одобрил теракты Киева в России и рассказал пранкерам, куда нужно бить ещё

Также Лайф рассказывал, как Болтон признался пранкерам, что пытался заставить Лукашенко отвернуться от России. Кроме того, он сообщил Вовану и Лексусу о поддержке оппозиционных сил в Белоруссии. Вместе с тем он признал, что в итоге США упустили возможность изменить ситуацию в республике.

Обложка ©

VK / "Пранкеры Вован и Лексус"

Оксана Попова

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