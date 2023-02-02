В Кремле ответили на заявления о заинтересованности США "в сильной России"

В Кремле с иронией отреагировали на заявление экс-министра обороны США Роберта Гейтса о том, что Вашингтон якобы "заинтересован в сильной России" и её сильном правительстве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны. Как заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выходит, у Штатов "уже есть всё, в чём они заинтересованы".