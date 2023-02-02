В Кремле ответили на заявления о заинтересованности США "в сильной России"
Песков назвал "констатацией реальности" слова экс-министра обороны США Гейтса о сильной России
В Кремле с иронией отреагировали на заявление экс-министра обороны США Роберта Гейтса о том, что Вашингтон якобы "заинтересован в сильной России" и её сильном правительстве, которое бы продолжало контролировать ядерный арсенал страны. Как заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выходит, у Штатов "уже есть всё, в чём они заинтересованы".
"Они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует все ядерные вооружения. В данном случае эти слова можно воспринять как констатацию реальности", — отметил представитель Кремля.
А ранее в Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров Путина и Байдена. По словам Пескова, президент России не планирует каких-либо контактов с американским коллегой по теме ситуации на Украине.
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LIFE / Сергей Дубровин