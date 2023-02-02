Офицеры ВС США "за рюмкой водки" раскрыли Рогозину правду о военных планах НАТО

НАТО силой будет захватывать любое пустое пространство. Об этом в выпуске "Шоу ВиЛ" заявил Дмитрий Рогозин — бывший глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки", получивший ранение при обстреле ВСУ Донецка.

Рогозин стал специальным гостем первого выпуска нового сезона авторской программы пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) на Rutube. В ролике он рассказал о своём неформальном общении с генералом и адмиралом ВС США "за рюмкой водки" и обсуждении планов НАТО о расширении на восток.

"Когда шли личные разговоры, они эту тему [расширения НАТО] всегда обходили, потому что не хотели врать. А правду мы и без них знаем. Но они будут расширяться, они будут захватывать силой любое пустое пространство. Всё, что мы оставляем после себя, они подбирают и заполняют. Сейчас они использовали "русскую угрозу", чтобы наконец прибрать к рукам Финляндию и Швецию. Мы всегда понимали, что двери НАТО для России закрыты в силу самой природы альянса. Он всегда был заточен на "русскую угрозу". Поэтому "русская угроза" внутри — это нонсенс", — заявил Рогозин.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас НАТО "опасается" принимать в свои ряды Украину, ведь одно дело — поставлять оружие и отправлять "своих полусумасшедших псов войны против России", и совсем другое — получить войну в европейских столицах.