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2 февраля, 09:03

Песков не стал называть возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть возможную дату послания Владимира Путина Федеральному собранию.

"Мы своевременно проинформируем вас о дате послания", — заявил он.

Путин объяснил перенос послания парламенту и напомнил, что такое происходит не впервые

Путин объяснил перенос послания парламенту и напомнил, что такое происходит не впервые

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что Путин может огласить послание парламенту в 20-х числах февраля. Предварительными датами называли 20 или 21 февраля. Однако в Кремле не стали подтверждать эту информацию.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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