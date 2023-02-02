Песков не стал называть возможную дату послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть возможную дату послания Владимира Путина Федеральному собранию.
"Мы своевременно проинформируем вас о дате послания", — заявил он.
Ранее в СМИ появилась публикация о том, что Путин может огласить послание парламенту в 20-х числах февраля. Предварительными датами называли 20 или 21 февраля. Однако в Кремле не стали подтверждать эту информацию.
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