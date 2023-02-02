Лавров назвал страну, которую Запад сделает "следующей Украиной"

Место Украины в контексте нынешних событий в будущем вполне может занять Молдавия. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, именно её сейчас "приглядывает" Запад для данной роли. Мнение он высказал в интервью РИА "Новости" и телеканалу "Россия 24".

Говоря о том, какая из стран вокруг России сможет в будущем повторить украинский сценарий, он заявил, что Запад на эту роль "приглядывает Молдову". По его словам, молдавский лидер Майя Санду сама "рвётся в НАТО и готова идти на всё".

"Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвётся, сама рвётся в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на всё", — заявил глава МИД.