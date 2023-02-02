Нарышкин назвал Сталинград символом стойкости России перед любыми внешними угрозами

Сталинград — это символ стойкости и мужества народа России перед любыми внешними врагами, которые продолжают объединяться в "международные секты" против нашей страны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Ровно 80 лет назад наша страна, наш народ одержали сокрушительную победу над немецко-фашистскими захватчиками в битве под Сталинградом. Именно под Сталинградом был достигнут коренной перелом в войне, продолжен путь к освобождению огромных территорий и последующему разгрому нацизма в Европе", — уточнил он на заседании в Минобрнауки РФ.

Нарышкин подчеркнул, что "образ непокорённого города на Волге — Сталинграда — навсегда останется символом стойкости и мужества нашего народа", а также духовной опорой россиян перед внешним врагом, "в какие бы блоки и международные секты они ни объединялись".