Болтон одобрил теракты Киева в России и рассказал пранкерам, куда нужно бить ещё

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали первый выпуск нового сезона программы "Шоу ВиЛ". На этот раз героем стал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который был убеждён, что общается с бывшим украинским президентом Петром Порошенко.

Джон Болтон одобрил теракты Киева в России и рассказал Вовану и Лексусу, куда нужно бить. Видео © VK / "Пранкеры Вован и Лексус"

В ходе разговора Болтон решил посоветовать "Порошенко", какие территории стоит атаковать украинским военным. По его мнению, бойцы ВСУ "имеют полное право" наносить удары по российским объектам, так как это — "законная самооборона". Экс-советник убеждён, что таким образом может быть подорвана боеспособность Вооружённых сил России.

"Вам (Киеву. — Прим.Лайфа) предстоит решать, какие цели вы хотите поразить. Убедитесь, что это пойдёт вам на пользу. Но, безусловно, в тылу в непосредственной близости от российских войск на Донбассе есть множество целей, ударив по которым вы можете подорвать их (ВС РФ. — Прим. Лайфа) боеспособность", — заявил Болтон.