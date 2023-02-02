Лавров назвал ложью заявления об отказе России от переговоров по Украине

Заявления о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине, являются ложью, которую стараются развенчать российские дипломаты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нашей дипломатии есть чем заниматься, постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчёт нашего отказа вести переговоры", — сказал министр в интервью журналисту Дмитрию Киселёву.

А накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что США могли бы за сутки посадить Киев за стол переговоров с Москвой, если бы сами того хотели. Она напомнила чёткую и внятную, прозрачную позицию российской стороны: мы готовы к переговорам, но без каких-то "предварительных условий, которые там пытаются выставлять".