Мошенники с Украины обманом заставили инвалида поджечь военкомат в Мордовии

Житель Мордовии, состоящий на учёте в психдиспансере, попытался поджечь военкомат, а после задержания признался, что сделать это его заставили шантажисты. Лайф узнал подробности у источника в правоохранительных органах.

30-летний Андрей Р. из города Ковылкино — инвалид третьей группы, наблюдается у психиатра. На преступление он пошёл после телефонного разговора с мошенниками, предположительно, с Украины. Задержанный рассказал, что неизвестные якобы хотели спасти его от незаконно оформленного на него кредита и попросили снять 240 тысяч рублей, которые могут попасть в лапы к преступникам. Потом тот же аноним предложил Андрею отомстить правоохранителям, "замешанным" в деле и покрывающим мошенников.

Как узнал Лайф, мужчина самостоятельно собрал две бутылки с зажигательной смесью, после чего отправился к военкомату. Устроить поджог не получилось. Возгорание произошло у крыльца здания и быстро потухло само. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".