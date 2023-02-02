Офтальмолог развеял пелену главных мифов о глазной гимнастике

Наверное, каждый из нас ещё со школы много слышал о зрительной гимнастике и её пользе. Одни считают её панацеей от всех глазных болезней, другие — бесполезным занятием. Так в каких случаях зрительная гимнастика пойдёт на пользу, а в каких может даже навредить, читателям Лайфа рассказал врач-офтальмолог Центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Артём Фокин.

Прежде всего эксперт обращает внимание, что гимнастика для глаз никак не может избавить человека от близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Это невозможно с точки зрения оптики и доказательной медицины.

"Хорошо видящий глаз находится в состоянии эмметропии, когда изображение преломляется в глазу и попадает ровно на центр сетчатки. При близорукости этот фокус находится перед сетчаткой, а при дальнозоркости — за сетчаткой. Чёткую картинку мы видим благодаря двум основным параметрам: длине и силе преломления глаза. Гимнастика никак не может повлиять ни на одно, ни на другое", — объясняет собеседник Лайфа.

Бесполезна она и при таких заболеваниях, как катаракта, глаукома и дистрофия сетчатки, перечислил Фокин. В этом случае показано регулярное наблюдение у офтальмолога, чтобы вовремя принимать решение об операции. Заниматься самолечением при таких диагнозах ни в коем случае нельзя. Кроме того, офтальмологи не рекомендуют делать зарядку при воспалительных заболеваниях глаз, чтобы вместе со слезой инфекция не попала на здоровые ткани. Разрывы и отслойка сетчатки — тоже в числе противопоказаний. Усиление кровотока может негативно сказаться на состоянии глаза.

Однако при некоторых состояниях гимнастика действительно способна повлиять на ваше зрение в лучшую сторону, отметил врач. Длительная работа на близком расстоянии, особенно с экранами телефонов и компьютеров, негативно сказывается на зрении и может спровоцировать нарушение аккомодации — способности глаза фокусироваться на предметах, находящихся на разном расстоянии. Офтальмологи советуют делать упражнения для тренировки этой самой аккомодации.

"Вытяните руку перед собой, посмотрите сначала на большой палец, затем вдаль, на горизонт. Удерживайте взгляд в каждом положении по 10 секунд. Повторите это 10–15 раз. Кстати, идеальной игрой для тренировки аккомодации является бадминтон. Упражнения позволяют усилить приток крови к различным структурам глаза, в том числе к сетчатке, а также снять мышечное напряжение, которое может вызывать головные боли и расфокусировку изображения", — говорит собеседник Лайфа.

Однако перед тем, как начинать активно делать зарядку для глаз, лучше всё-таки проконсультироваться с офтальмологом. Противопоказания есть даже у такой, казалось бы, безобидной манипуляции.