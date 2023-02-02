Названа неожиданная опасность одноразовых масок для лица

Ассортимент косметических масок, представленный на прилавках магазинов, увеличивается с каждым годом: появляются не только разнообразные формы выпуска, но и разрабатываются новые составы и основы масок. Однако некоторые из них могут быть крайне опасны. Об этом в беседе с Лайфом предупредила врач-дерматолог, врач-венеролог, миколог, косметолог, трихолог "СМ-Клиники" Екатерина Титушкина.

Не стоит слепо верить в чудотворные эффекты после применения, ведь зачастую заявленный производителем эффект не достигается в полной мере. Например, несмотря на популярность масок из нетканого волокна и на хлопковой основе, их материал плохо распределяется по лицу и неплотно прилегает к коже, поэтому обладает слабой проводимостью полезных ингредиентов, пояснила медик.

Основой биоцеллюлозных масок является натуральный материал, вырабатываемый особыми видами микроорганизмов. Главные особенности — хорошие впитывающие свойства и плотное прилегание к коже. Кроме того, этот природный материал способен стимулировать регенеративные процессы и помогает восстанавливать повреждённую кожу. Гидрогелевые маски производятся на основе полимерного соединения, которое способно удерживать большой объём влаги. Эти маски плотно прилегают по всей поверхности лица, поэтому сыворотка интенсивно проникает в кожу.

В составе большинства масок на первом месте указана вода, но вместе с тем есть и спирты. Однако не все обладают одинаковыми свойствами, например, бутиленгликоль (Butylene Glycol) притягивает воду и увлажняет поверхностный слой кожи, а также действует как смягчающее средство, создавая барьер на коже, предотвращающий потерю воды.

"Ароматизаторы являются известными раздражителями кожи, поэтому лучше выбирать маски, не содержащие интенсивных отдушек. Многими любимые маски с "мордочками животных" обычно содержат красители, которые не оказывают благоприятного воздействия на кожу", — рассказала Титушкина.

Врач отметила, что нет никаких независимых научных исследований, которые бы доказывали эффективность домашних и косметических масок. При этом при подборе маски следует исходить из потребностей своей кожи. Например, если ей требуется увлажнение — искать в составе гиалуроновую кислоту, которая "притягивает" воду к коже, если беспокоит пигментация — обратить внимание на витамин С.

При этом не стоит увлекаться масками, приготовленными дома, ведь они могут не только ухудшить состояние кожи, но и привести к контактному или аллергическому дерматиту. Всё дело в том, что полезные вещества присутствуют там в "неочищенном" виде. Кроме того, натуральные ингредиенты в составе маски, как правило, справляются хуже, чем синтезированные молекулы, напомнила косметолог. Это происходит ввиду того, что размер исходной молекулы вещества слишком велик, поэтому действующие вещества не могут проникнуть в кожу.