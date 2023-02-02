Лавров — об окончании СВО: Мы все хотим, чтобы это завершилось

Все хотят, чтобы конфликт на Украине завершился, но здесь важен не срок, а результат. Такое мнение озвучил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.

"Мы все хотим, чтобы это завершилось. Но здесь важнее не временной фактор, а фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, а также для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", — указал глава МИДа.