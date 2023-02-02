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Опубликовано 2 февраля 2023, 08:15
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Лавров — об окончании СВО: Мы все хотим, чтобы это завершилось

Глава МИД Лавров: В специальной военной операции важны не сроки, а результаты

Все хотят, чтобы конфликт на Украине завершился, но здесь важен не срок, а результат. Такое мнение озвучил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.

"Мы все хотим, чтобы это завершилось. Но здесь важнее не временной фактор, а фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, а также для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", — указал глава МИДа.

Лавров заявил, что цели специальной военной операции "не взяты с потолка"
Лавров заявил, что цели специальной военной операции "не взяты с потолка"

Ранее Сергей Лавров заявлял о провале геополитических игр Запада из-за спецоперации на Украине. По его словам, истеричная реакция Запада на спецоперацию на Украине подтверждает тот факт, что СВО была абсолютно необходима и действия России обрушили геополитические игры Запада.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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