Лавров — об окончании СВО: Мы все хотим, чтобы это завершилось
Глава МИД Лавров: В специальной военной операции важны не сроки, а результаты
Все хотят, чтобы конфликт на Украине завершился, но здесь важен не срок, а результат. Такое мнение озвучил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему и гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.
"Мы все хотим, чтобы это завершилось. Но здесь важнее не временной фактор, а фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, а также для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", — указал глава МИДа.
Ранее Сергей Лавров заявлял о провале геополитических игр Запада из-за спецоперации на Украине. По его словам, истеричная реакция Запада на спецоперацию на Украине подтверждает тот факт, что СВО была абсолютно необходима и действия России обрушили геополитические игры Запада.