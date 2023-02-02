Четырёх российских дипломатов высылают из Австрии под туманными предлогами
МИД Австрии объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов
Власти Австрии объявили персонами нон грата четырёх российских дипломатов. Об этом сообщил в четверг МИД страны в своём аккаунте в Twitter.
В посте говорится, что два неназванных сотрудника российского посольства якобы совершили действия, "несовместимые с их дипломатическим статусом". О каких действиях идёт речь, в Вене не уточнили.
"Они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях", — отмечается в заявлении ведомства.
Ещё двое дипломатов Постоянного представительства России при ООН также предприняли некие действия, которые австрийская сторона сочла недопустимыми. В этом случае никаких других подробностей Вена тоже не приводит.
"Их также попросили покинуть территорию Австрийской Республики", — отмечается в заявлении ведомства.
Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отнёс высказывания президента Австрии Александра Ван дер Беллена к разряду мифологии. Австрийский политик во время визита в Братиславу заявил, что Россия якобы ведёт "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ