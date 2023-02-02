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2 февраля, 08:09

Четырёх российских дипломатов высылают из Австрии под туманными предлогами

МИД Австрии объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов

Власти Австрии объявили персонами нон грата четырёх российских дипломатов. Об этом сообщил в четверг МИД страны в своём аккаунте в Twitter.

В посте говорится, что два неназванных сотрудника российского посольства якобы совершили действия, "несовместимые с их дипломатическим статусом". О каких действиях идёт речь, в Вене не уточнили.

"Они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях", — отмечается в заявлении ведомства.

Ещё двое дипломатов Постоянного представительства России при ООН также предприняли некие действия, которые австрийская сторона сочла недопустимыми. В этом случае никаких других подробностей Вена тоже не приводит.

"Их также попросили покинуть территорию Австрийской Республики", — отмечается в заявлении ведомства.

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Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский отнёс высказывания президента Австрии Александра Ван дер Беллена к разряду мифологии. Австрийский политик во время визита в Братиславу заявил, что Россия якобы ведёт "колониальную войну против Украины", в которой западные страны "обязаны помочь" Киеву.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина
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