Доставщик суши из Железногорска нехитрой схемой украл больше миллиона рублей у начальства

Предприимчивый доставщик суши из Железногорска Красноярского края придумал мошенническую схему и на протяжении полутора лет воровал деньги у работодателя. Как сообщили в краевом управлении МВД, в общей сложности курьер присвоил себе более миллиона рублей.

В ведомстве сообщили, что 30-летний мужчина полтора года работал доставщиком суши. По всей видимости, зарплаты курьера ему было мало и он решил подзаработать, придумав мошенническую схему. Как выяснили следователи, привозя заказ по адресу, хитрый житель Железногорска просил рассчитаться за суши наличными, после чего со своей карты совершал операцию оплаты через терминал.

"Затем он распечатывал чек и сразу отменял перевод средств. Курьер, по версии следствия, предоставлял чеки о якобы совершённой оплате работодателю, забирая полученные от клиентов наличные средства себе", — сообщили в МВД.

Курьера задержали в тот момент, когда он пытался покинуть город. При обыске у него в квартире были найдены золотые украшения, банковские карты, а также гаджеты. В общей сложности он похитил 1 миллион 86 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".



