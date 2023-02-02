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2 февраля, 07:55

Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве проходит в Волгограде

В Волгограде проходит парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, которая стала одним из переломных моментов Великой Отечественной войны.

В Волгограде проходит Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Видео © t.me / Телеканал "Звезда"

На кадрах, публикуемых телеканалом "Звезда", торжественно выносят флаг России и Знамя Победы на площадь Павших Борцов. Известно, что мероприятия, посвящённые великому событию, посетит президент России Владимир Путин.

В Кремле опровергли слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после визита Путина

В Кремле опровергли слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после визита Путина

Накануне сообщалось, что в Волгограде 31 января открылся слёт "Внуки Победы. Сталинград". В нём принимают участие потомки участников Сталинградской битвы и "Волонтёры Победы". Собралось 100 человек из 66 регионов страны. Слёт продлится до 4 февраля, участники посетят музеи, мемориалы, а также встретятся с ветеранами, историками и экспертами.

Обложка ©

t.me / Телеканал "Звезда"

Татьяна Миссуми

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