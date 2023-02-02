Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве проходит в Волгограде
В Волгограде проходит парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, которая стала одним из переломных моментов Великой Отечественной войны.
В Волгограде проходит Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Видео © t.me / Телеканал "Звезда"
На кадрах, публикуемых телеканалом "Звезда", торжественно выносят флаг России и Знамя Победы на площадь Павших Борцов. Известно, что мероприятия, посвящённые великому событию, посетит президент России Владимир Путин.
Накануне сообщалось, что в Волгограде 31 января открылся слёт "Внуки Победы. Сталинград". В нём принимают участие потомки участников Сталинградской битвы и "Волонтёры Победы". Собралось 100 человек из 66 регионов страны. Слёт продлится до 4 февраля, участники посетят музеи, мемориалы, а также встретятся с ветеранами, историками и экспертами.
t.me / Телеканал "Звезда"