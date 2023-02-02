Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве проходит в Волгограде

В Волгограде проходит парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, которая стала одним из переломных моментов Великой Отечественной войны.

На кадрах, публикуемых телеканалом "Звезда" , торжественно выносят флаг России и Знамя Победы на площадь Павших Борцов. Известно, что мероприятия, посвящённые великому событию, посетит президент России Владимир Путин.

В Кремле опровергли слухи о переименовании Волгограда в Сталинград после визита Путина

Накануне сообщалось, что в Волгограде 31 января открылся слёт "Внуки Победы. Сталинград". В нём принимают участие потомки участников Сталинградской битвы и "Волонтёры Победы". Собралось 100 человек из 66 регионов страны. Слёт продлится до 4 февраля, участники посетят музеи, мемориалы, а также встретятся с ветеранами, историками и экспертами.