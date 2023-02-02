Названа возможная причина пожара в Севастополе, унёсшего жизни семи рабочих

Пожар в Севастополе, который унёс жизни рабочих трассы "Таврида", произошёл из-за неисправности электроприбора в бытовках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в электроприборе", — говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия обнаружены тела семи погибших. Такую информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, ещё двое рабочих пострадали и были госпитализированы. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.