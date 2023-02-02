"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 февраля, 07:41

Названа возможная причина пожара в Севастополе, унёсшего жизни семи рабочих

Замыкание в электроприборе могло стать причиной пожара в бытовках в Севастополе

Пожар в Севастополе, который унёс жизни рабочих трассы "Таврида", произошёл из-за неисправности электроприбора в бытовках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в электроприборе", — говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия обнаружены тела семи погибших. Такую информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, ещё двое рабочих пострадали и были госпитализированы. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

"По предварительным данным, погибли семь рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны. <...> Это строительный городок ДСК — субподрядчика компании ВАД. Нашего опытного и надёжного подрядчика, приношу им и родственникам погибших свои соболезнования", — сообщил он в своём телеграм-канале.

По факту пожара в бытовках в Севастополе, где погибли рабочие, возбудили уголовное дело

По факту пожара в бытовках в Севастополе, где погибли рабочие, возбудили уголовное дело

Как уже писал Лайф, на участке прокладки трассы "Таврида" произошёл пожар. По данным МЧС, загорелись строительные бытовки, сообщалось о пяти погибших. Позже их число увеличилось до семи. Прокуратура города Севастополя начала проверку по факту ЧП, также возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров