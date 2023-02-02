Названа возможная причина пожара в Севастополе, унёсшего жизни семи рабочих
Замыкание в электроприборе могло стать причиной пожара в бытовках в Севастополе
Пожар в Севастополе, который унёс жизни рабочих трассы "Таврида", произошёл из-за неисправности электроприбора в бытовках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в электроприборе", — говорится в сообщении.
На данный момент на месте происшествия обнаружены тела семи погибших. Такую информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, ещё двое рабочих пострадали и были госпитализированы. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
"По предварительным данным, погибли семь рабочих, которые приехали на стройку трассы из разных регионов страны. <...> Это строительный городок ДСК — субподрядчика компании ВАД. Нашего опытного и надёжного подрядчика, приношу им и родственникам погибших свои соболезнования", — сообщил он в своём телеграм-канале.
Как уже писал Лайф, на участке прокладки трассы "Таврида" произошёл пожар. По данным МЧС, загорелись строительные бытовки, сообщалось о пяти погибших. Позже их число увеличилось до семи. Прокуратура города Севастополя начала проверку по факту ЧП, также возбуждено уголовное дело.
Telegram / МЧС России