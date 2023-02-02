Прокуратура проводит проверку по факту пожара в Севастополе, где погибли рабочие

Прокуратура города Севастополя проводит проверку по факту пожара, в котором погибли рабочие трассы "Таврида". Об этом сообщили в ведомстве.

"По поручению прокурора города Севастополя Максима Жука организована проверка по факту пожара по улице Нефтяной, 15 в посёлке Сахарная Головка в городе Севастополе", — говорится в сообщении пресс-службы.







На место пожара уже выехали зампрокурора Севастополя Евгений Кадамов и и.о. прокурора Балаклавского района города Александр Толстых. Как уточнили в ведомстве, представители прокуратуры координируют действия следственно-оперативной группы, устанавливающей причины и обстоятельства пожара.

По предварительной информации, в результате пожара полностью уничтожено двухэтажное строение, в котором проживали рабочие. В настоящее время завершаются мероприятия по ликвидации пожара, осуществляется разбор завалов.

"Прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации строения. Кроме того, на контроле находится ход процессуальной проверки, которую по данному факту проводят правоохранительные органы", — добавили в ведомстве.