На Камчатке мужчина избил дочь знакомой ковшом за выключенный звук телевизора

На Камчатке 40-летний мужчина избил школьницу из-за выключенного телевизора. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, всё произошло ещё в сентябре прошлого года, когда мужчина, находившийся на испытательном сроке за незаконный сбыт наркотиков, пришёл в гости к знакомой. Они весело проводили время, пока её 16-летняя дочь не выключила звук телевизора, чем сильно разозлила гостя.

В ярости мужчина схватил металлический ковш и ударил девочку. В итоге пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, а агрессивному гостю назначили новое наказание.

"Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и, с учётом его нахождения на испытательном сроке за незаконный сбыт наркотических средств, отменил мужчине условное осуждение, окончательно определив наказание по совокупности приговоров на срок четыре года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.