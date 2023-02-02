На Камчатке мужчина избил дочь знакомой ковшом за выключенный звук телевизора
На Камчатке мужчина избил ковшом школьницу за выключенный звук у телевизора
На Камчатке 40-летний мужчина избил школьницу из-за выключенного телевизора. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным следствия, всё произошло ещё в сентябре прошлого года, когда мужчина, находившийся на испытательном сроке за незаконный сбыт наркотиков, пришёл в гости к знакомой. Они весело проводили время, пока её 16-летняя дочь не выключила звук телевизора, чем сильно разозлила гостя.
В ярости мужчина схватил металлический ковш и ударил девочку. В итоге пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, а агрессивному гостю назначили новое наказание.
"Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и, с учётом его нахождения на испытательном сроке за незаконный сбыт наркотических средств, отменил мужчине условное осуждение, окончательно определив наказание по совокупности приговоров на срок четыре года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
В декабре в Симферополе произошла похожая ситуация. Там отчим сломал челюсть падчерице, которая мешала ему смотреть финал чемпионата мира. Всё произошло в день финального матча мундиаля между Аргентиной и Францией. В итоге у школьницы диагностирован двусторонний перелом.
Unsplash