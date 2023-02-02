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2 февраля, 05:00

Аванс от весны: Лишь один российский город-миллионник на выходных избавится от морозов

На выходных похолодает в Красноярске и Челябинске, потеплеет в Воронеже и Ростове-на-Дону

Погода в эти выходные произведёт рокировку в городах-миллионниках: где-то станет теплее, а где-то, напротив, ударят морозы. "Плюс" будет только в Ростове-на-Дону. В столице температура воздуха пойдёт на понижение, хоть и не так сильно — до –5, ожидается небольшой снег. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили с помощью технологии "Метеум" прогноз на 4 и 5 февраля. Лайф ознакомился с их выводами.

"Утром 4 февраля москвичей ожидает небольшой снег. Температура воздуха опустится до –3 °С, а скорость ветра составит 1,2 метра в секунду. В воскресенье, 5 февраля, в Москве снова выпадет небольшой снег, а среднесуточная температура достигнет –4 °С", — рассказал руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Уже вечером воскресенья москвичи увидят на термометрах показатель в –5 °С. Среди российских городов-миллионников самая тёплая погода утром в субботу, 4 февраля, придёт в самые южные из них — в Ростов-на-Дону и Воронеж. В сибирских и уральских городах — Омске, Новосибирске и Екатеринбурге — всё так же будут заморозки. Холоднее всего — в Омске, Новосибирске, Красноярске и Челябинске — там среднесуточная температура достигнет –12 °С.

Погода 4 февраля в городах-миллионниках:

  • Ростов-на-Дону — пасмурно, +3 °С,
  • Воронеж — пасмурно, 0 °С,
  • Волгоград — снег, –1 °С,
  • Самара — небольшой снег, –6 °С,
  • Москва — небольшой снег, –1 °С,
  • Уфа — пасмурно, –7 °С,
  • Казань — небольшой снег, –3 °С,
  • Санкт-Петербург — небольшой снег, –5 °С,
  • Нижний Новгород — небольшой снег, –1 °С,
  • Красноярск — небольшой снег, –11 °С,
  • Челябинск — малооблачно, –9 °С,
  • Пермь — снег, –5 °С,
  • Омск — небольшой снег, –12 °С,
  • Екатеринбург — пасмурно, –7 °С,
  • Новосибирск — небольшой снег, –12 °С.

Погода 5 февраля в городах-миллионниках:

  • Ростов-на-Дону — пасмурно, +3 °С,
  • Воронеж — небольшой снег, –1 °С,
  • Волгоград — пасмурно, –2 °С,
  • Самара — небольшой снег, –6 °С,
  • Москва — снег, –2 °С,
  • Уфа — пасмурно, –9 °С,
  • Казань — небольшой снег, –4 °С,
  • Санкт-Петербург — небольшой снег, –7 °С,
  • Нижний Новгород — небольшой снег, –3 °С,
  • Красноярск — небольшой снег, –11 °С,
  • Челябинск — пасмурно, –12 °С,
  • Пермь — небольшой снег, –9 °С,
  • Омск — пасмурно, –10 °С,
  • Екатеринбург — пасмурно, –9 °С,
  • Новосибирск — небольшой снег, –12 °С.
Долгожданное потепление: В Якутске температура воздуха поднялась до минус 39

Долгожданное потепление: В Якутске температура воздуха поднялась до минус 39

Ранее Лайф писал, что на льду Байкала из-за резкого перепада температур образовалась трещина. После пятидесятиградусных морозов в Иркутской области резко наступила оттепель.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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