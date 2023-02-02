Аванс от весны: Лишь один российский город-миллионник на выходных избавится от морозов

Погода в эти выходные произведёт рокировку в городах-миллионниках: где-то станет теплее, а где-то, напротив, ударят морозы. "Плюс" будет только в Ростове-на-Дону. В столице температура воздуха пойдёт на понижение, хоть и не так сильно — до –5, ожидается небольшой снег. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили с помощью технологии "Метеум" прогноз на 4 и 5 февраля. Лайф ознакомился с их выводами.

"Утром 4 февраля москвичей ожидает небольшой снег. Температура воздуха опустится до –3 °С, а скорость ветра составит 1,2 метра в секунду. В воскресенье, 5 февраля, в Москве снова выпадет небольшой снег, а среднесуточная температура достигнет –4 °С", — рассказал руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Уже вечером воскресенья москвичи увидят на термометрах показатель в –5 °С. Среди российских городов-миллионников самая тёплая погода утром в субботу, 4 февраля, придёт в самые южные из них — в Ростов-на-Дону и Воронеж. В сибирских и уральских городах — Омске, Новосибирске и Екатеринбурге — всё так же будут заморозки. Холоднее всего — в Омске, Новосибирске, Красноярске и Челябинске — там среднесуточная температура достигнет –12 °С.

Погода 4 февраля в городах-миллионниках: Ростов-на-Дону — пасмурно, +3 °С,

Воронеж — пасмурно, 0 °С,

Волгоград — снег, –1 °С,

Самара — небольшой снег, –6 °С,

Москва — небольшой снег, –1 °С,

Уфа — пасмурно, –7 °С,

Казань — небольшой снег, –3 °С,

Санкт-Петербург — небольшой снег, –5 °С,

Нижний Новгород — небольшой снег, –1 °С,

Красноярск — небольшой снег, –11 °С,

Челябинск — малооблачно, –9 °С,

Пермь — снег, –5 °С,

Омск — небольшой снег, –12 °С,

Екатеринбург — пасмурно, –7 °С,

Новосибирск — небольшой снег, –12 °С.

Погода 5 февраля в городах-миллионниках: Ростов-на-Дону — пасмурно, +3 °С,

Воронеж — небольшой снег, –1 °С,

Волгоград — пасмурно, –2 °С,

Самара — небольшой снег, –6 °С,

Москва — снег, –2 °С,

Уфа — пасмурно, –9 °С,

Казань — небольшой снег, –4 °С,

Санкт-Петербург — небольшой снег, –7 °С,

Нижний Новгород — небольшой снег, –3 °С,

Красноярск — небольшой снег, –11 °С,

Челябинск — пасмурно, –12 °С,

Пермь — небольшой снег, –9 °С,

Омск — пасмурно, –10 °С,

Екатеринбург — пасмурно, –9 °С,

Новосибирск — небольшой снег, –12 °С.