В Ирландии украинских беженцев поселили в "раздевалках" с крысами

В Ирландии украинским беженцам приходится жить в маленьких комнатах с крысами. При этом они мёрзнут и им негде помыться. Об этом рассказал обозреватель издания Irish Independent Родни Эдварс. Он описал жильё для беженцев как увеличенный вариант общественной раздевалки. Одно помещение разделено хрупкими перегородками на тесные комнатки.

Крохотные комнаты для украинских беженцев, внутри минимум пространства для жизни. Фото © Independent.ie

"Представьте себе раздевалку в магазине. Получается как бы увеличенная версия этого. Есть три перегородки с занавеской спереди и односпальная кровать. Здесь нет никакого личного пространства", — сказано в статье.

По словам журналиста, общую картину дополняют разбросанные по полу продукты и заставленный одеждой аварийный выход. Он отметил, что некоторые украинцы жаловались на крыс и мышей в местах питания. На данный момент в Ирландии живут 42 тысячи украинцев, а также 16 тысяч просителей убежища.