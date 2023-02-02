Провал американской ЧВК на Украине объяснили пьянством и стриптизом

Американская частная военная компания "Моцарт" решила уйти с Украины по причине пьянства её бойцов, походов по стриптиз-клубам и финансовых нарушений. Об этом заявил обозреватель New York Times Джеффри Геттлман. По его словам, он лично присутствовал при моменте, когда основатель ЧВК Эндрю Мильбурн объявил подчинённым о "смерти" группы "Моцарт". Геттлман утверждает, что краху ЧВК предшествовали озвученные под воздействием спиртного обвинения в сторону руководства Украины, а также финансовые трудности.

"Вдобавок ко всему людьми, которые состояли в ЧВК "Моцарт", было не так-то просто управлять. Многие из них были седыми ветеранами боевых действий, которые признались, что боролись с психическими расстройствами и пьянством. Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам", — подчеркнул журналист.

В статье также указано, что поначалу "Моцарт" собирал пожертвования — более миллиона долларов. Однако со временем денег становилось всё меньше, и ЧВК пережила волну дезертирства и внутренних междоусобиц. При этом, как указывает автор материала, Мильбурн собирается возродить компанию. По словам журналиста, тот часами сидит за ноутбуком, отправляя электронные письма возможным спонсорам.