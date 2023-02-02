Провал американской ЧВК на Украине объяснили пьянством и стриптизом
NYT: Бойцы ЧВК "Моцарт" погрязли на Украине в пьянстве и посещении стриптиз-клубов
Американская частная военная компания "Моцарт" решила уйти с Украины по причине пьянства её бойцов, походов по стриптиз-клубам и финансовых нарушений. Об этом заявил обозреватель New York Times Джеффри Геттлман. По его словам, он лично присутствовал при моменте, когда основатель ЧВК Эндрю Мильбурн объявил подчинённым о "смерти" группы "Моцарт". Геттлман утверждает, что краху ЧВК предшествовали озвученные под воздействием спиртного обвинения в сторону руководства Украины, а также финансовые трудности.
"Вдобавок ко всему людьми, которые состояли в ЧВК "Моцарт", было не так-то просто управлять. Многие из них были седыми ветеранами боевых действий, которые признались, что боролись с психическими расстройствами и пьянством. Когда они не работали, их тянуло в киевские стриптиз-клубы, бары и к онлайн-знакомствам", — подчеркнул журналист.
В статье также указано, что поначалу "Моцарт" собирал пожертвования — более миллиона долларов. Однако со временем денег становилось всё меньше, и ЧВК пережила волну дезертирства и внутренних междоусобиц. При этом, как указывает автор материала, Мильбурн собирается возродить компанию. По словам журналиста, тот часами сидит за ноутбуком, отправляя электронные письма возможным спонсорам.
Ранее создатель ЧВК "Моцарт" заявил, что "Украина — это коррумпированное, идиотское общество, управляемое дебильными людьми". А украинские солдаты "убивают сдавшихся чуваков", совершают "зверства".
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