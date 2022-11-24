Кто такие ЧВК "Моцарт" и что они делают на Украине Бахмут считается одной из самых серьёзных проблем ВСУ, однако американские ЧВК перебрасываются туда не для решения боевых задач. 92948 92948 Фото © The Guardian / Ed Ram

ЧВК "Моцарт"

21 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в Донбассе под видом ЧВК находятся регулярные силы НАТО. По данным собеседников "Лайфа" в зоне проведения СВО, многие офицеры армий стран НАТО для отправки на Украину не проходили специальных курсов и перебрасывались в режиме строгой секретности с одной целью: наладить управление украинскими войсками.

В рядах ВСУ иностранцы часто заменяют офицерский состав. По некоторым данным, с февраля по октябрь 2022 года украинская армия потеряла убитыми около 1500 сержантов и порядка 800 офицеров, в том числе высшего звена. Оперативно компенсировать такие потери оказалось невозможно: одним из следствий этой проблемы стало попадание украинских сил в тактические ловушки: ВСУ испытывают большие трудности в Марьинке, Авдеевке, были выбиты из Павловки и, вполне вероятно, скоро могут покинуть Бахмут (Артёмовск), где их позиции подвергаются "беспрецедентному натиску".

Потери силовых структур Украины в октябре 2022 года. Фото © t.me/lostarmour

В Бахмуте обороной города занимались сразу несколько крупных подразделений ВСУ.

30-я механизированная бригада (юг города в районе Опытного)

53-я механизированная бригада (юго-запад, пригороды Бахмута)

26-я артиллерийская бригада (на западе между Часовым Яром и Новодмитровкой)

241-я бригада территориальной обороны

58-я мотопехотная бригада

71-я механизированная бригада (т.н. егерская).

Украинские военные в Бахмуте. Фото © ТАСС / AP / LIBKOS

Общая численность подразделений перед 24 февраля могла приближаться к 30 тысячам человек, однако, по некоторым данным, две третьих от этих сил было уничтожено в ходе боевых действий. Наибольшие потери войска несут в офицерском составе, и выпадающих из боевой службы юнитов (офицер — это всегда боевая единица) фактически некем заместить. Выпускники военных вузов Украины не обладают боевым опытом и часто бросают свои позиции, а рядовые и старшины умеют выполнять приказы, но не отдавать их и тем более планировать боевые операции.

Бахмут на карте Украины

Если взглянуть на Бахмут (Артёмовск) из космоса, то можно убедиться, что город имеет важное стратегическое значение. Через него проходят три крупные автомагистрали, по которым ВСУ ранее снабжали свою группировку близ Луганска. В Бахмут многие годы шло топливо, боеприпасы, снаряжение и продукты, однако теперь большинство трасс под огневым контролем: дороги не перерезаны физически, но простреливаются артиллерией и авиацией.

Бахмут © Google Maps

Руководить войсками в таких условиях тяжело, и украинские специалисты для такой задачи, судя по всему, уже не подходят. В середине ноября в Бахмут прибыл полковник Морской пехоты США в отставке Эндрю Милберн — он известен как один из публичных основателей ЧВК "Моцарт" (Mozart Group), работающей исключительно на Украине. На сайте компании сказано, что структура занимается "расширением боевых возможностей" подразделений у линии фронта. Особенное внимание в ЧВК "Моцарт" уделяют минно-взрывному делу: специалисты по взрывным работам востребованы в этой структуре больше, чем, например, медики. Что косвенно говорит о миссии этой ЧВК в Бахмуте — город, вероятно, готовят к подрыву перед сдачей.

Эндрю Милберн (слева). Фото © t.me/RVvoenkor

Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса Андрей Конюхов отметил, что других крупных задач перед ЧВК "Моцарт" в Бахмуте могли не поставить.

Насколько я владею информацией, ЧВК туда прибыли в скромном составе — порядка двух рот, 200 человек примерно. При такой плотности огня, как в Бахмуте, держать фронт такими силами невозможно. В лучшем случае это психологическая акция, в худшем — может, какие-то действия попытаются предпринять, куда-то вылезти. Но в целом мне такая "командировка" видится бесцельной, поскольку ВСУ в Бахмуте всё сильнее дробятся на отдельные "островки" с окопами, где ни связи, ничего такого нет Андрей Конюхов Ветеран спецназа ГРУ, майор запаса

Человек, которого считают основателем ЧВК "Моцарт", — персона колоритная. Морпех Эндрю Милберн не просто полковник, он бывший командующий силами специальных операций морской пехоты. От Морской пехоты США и армии в целом MARSOC (United States Marine Corps Forces Special Operations Command) отличается режимом несения боевой службы и подготовки. По уровню профессионализма их сравнивают с российскими Силами специальных операций и американскими "Морскими котиками". Одной из важнейших задач Милберна и ЧВК "Моцарт", с учётом большого опыта США в локальных конфликтах, может стать прямое подчинение остатков украинской армии для наиболее эффективной обороны Бахмута.

Эндрю Милберн, основатель ЧВК "Моцарт". Фото © The New York Times / Laura Boushnak

Особое внимание при наборе добровольцев в ЧВК "Моцарт" уделяют специалистам огневой поддержки и управления беспилотниками. Коммерческие квадрокоптеры — единственный элемент наблюдения и обзора за полем боя, который сейчас доступен частям ВСУ в Бахмуте.

ЧВК в зоне боевых действий

Американская ЧВК "Моцарт" известна также и тем, что принимала участие в крупнейших сдачах городов со стороны ВСУ. При участии этой структуры были оставлены Северодонецк и Лисичанск. Пленные украинские военнослужащие, взаимодействовавшие с бойцами ЧВК "Моцарт" на Украине, отмечают, что они прекрасно обучены и вооружены, однако практически никогда не вступают в контактный бой, предпочитая наблюдение за обстановкой со стороны. При этом движение по подконтрольным Киеву территориям Милберн и его сотрудники осуществляют только на американских броневиках и открывают огонь по любой подозрительной машине, о которой нет информации. Этим ЧВК "Моцарт" заслужила сравнение с другой печально известной частной военной компанией — Blackwater, позднее из-за скандалов в Афганистане и Ираке переименованной в Academi.

Боевая работа ЧВК "Моцарт" в Бахмуте ещё не началась. По данным собеседников "Лайфа" в зоне проведения СВО, сейчас американские наёмники осматривают позиции и дают первые указания украинским солдатам. В боях и других мероприятиях ЧВК из США не участвует, её работа пока носит исключительно консультационный характер.

Фото © The Guardian / Ed Ram Поможет ли ЧВК "Моцарт" удержать Бахмут? 0 Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев