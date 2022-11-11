Три главные причины, почему зарубежные броневики тормозят наступление ВСУ Оглавление Карта спецоперации на Украине Как воюют на Украине Какое оружие Россия использует на Украине Бойцы ВСУ всё чаще жалуются на натовскую бронетехнику, которую ещё недавно хвалили. Оказывается, она создавалась совсем не под те дороги и не под те условия и это чревато большими проблемами. 29223 29223 Солдаты США и многоцелевая колёсная машина высокой подвижности (HMMWV). Фото © Getty Images / Armin Weigel / picture alliance

Карта спецоперации на Украине

К началу ноября погодный фактор всё чаще начал вносить свои коррективы в действия, которые с украинской стороны называют наступлением. Обильные осадки приводят к тому, что почва размокает, и грунтовые дороги превращаются в густую непролазную кашу, движение по которой крайне затруднительно. В таких условиях украинским военным приходится бросать свои бронеавтомобили, чтобы не попасть под удар российской артиллерии, потому что не приспособленные для движения по украинскому чернозёму броневики вязнут в грязи, стоит им съехать на несколько метров с асфальта.

Humvee. Фото © ТАСС / Zuma

28 октября Минобороны США объявило о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов. В него, помимо прочего, вошло 150 автомобилей HMMWV ("Хамви"). В конце августа сообщалось о поставках на Украину партии из восемнадцати бронеавтомобилей International MaxxPro, а общее количество бронеавтомобилей этого типа, с учётом предыдущих поставок, приближается к 80.

Однако американские MaxxPro и HMMWV, британские Husky TSV и другие бронеавтомобили зарубежного производства объединяет одно: их ограниченная пригодность к движению по дорогам Украины.

Военные автомобили Humvee на аэродроме. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Недавно в сети появились кадры с HMMWV, застрявшим в грязи при попытке обогнуть лесопосадки вдоль кромки поля. Колёса увязли в грунте практически полностью: движение застопорилось, а экипажу не осталось ничего другого, кроме как спешно покинуть "Хамви" и бросить машину в полях. Эксперты отмечают, что из-за большого количества колёсной бронетехники в войсках Украины ситуация для ВСУ будет только ухудшаться: впереди ожидаются новые погодные сюрпризы. Та же печальная участь, по мнению специалистов, ожидает и другие броневики, поставленные из стран НАТО, — турецкие Kirpi 4x4 и французские БТР VAB. Кроме того, все эти бронеавтомобили проектировались десятки лет назад и повторяют уже реализованные решения для техники с лёгким противопульным бронированием. Это первая и одна из самых важных причин, почему такая техника не может применяться в полноценных боевых действиях.

Как воюют на Украине

Бронетехника НАТО, в том числе колёсная, создавалась для так называемых колониальных войн. В условиях Африки и Ближнего Востока все эти HMMWV, International MaxxPro, Husky и другие бронеавтомобили чувствовали себя нормально. Ведь несмотря на то что климат в этих регионах переменчивый, он более засушливый, чем умеренно-континентальный климат Украины. Это не значит, что в Африке и на Ближнем Востоке не бывает дождей, но в такие периоды НАТО, как правило, приостанавливает активность либо существенно ее снижает. К тому же на эффективности бронеавтомобилей сказываются не только климатические особенности, но и характер вооружённого конфликта.

Украинские солдаты тренируются на поставленной США противоминной боевой машине MaxxPro MRAP Navistar. Фото © Getty Images / Carl Court

Бронеавтомобили НАТО рассчитаны на ведение конфликта низкой интенсивности и с существенно более слабым противником, чем ВС РФ. HMMWV, Husky, MaxxPro могут нормально проявлять себя на твёрдом грунте, при контрпартизанских действиях против вооружённых формирований с лёгким стрелковым оружием — автоматами и пулемётами, не обеспеченных тяжёлой техникой и без современных противотанковых средств. Важно отметить, что даже на Ближнем Востоке HMMWV, Husky и MaxxPro используют в основном для патрулирования, конвойных операций, вспомогательных мероприятий. ВСУ используют эти машины по-другому. В украинской армии зарубежная техника замещает потерянные в боях БТР-70 и БТР-80 и часто выставляется вперёд просто потому, что тяжёлой техники — танков и БМП — просто нет под рукой. Это вторая причина, напрямую влияющая на боеспособность украинской армии.

Если говорить более предметно, то американские броневики MaxxPro, неплохо показавшие себя в Афганистане, на Украине оказались практически бесполезны. Тяжёлого вооружения на такой машине нет, бронирование защищает в лучшем случае от автоматных пуль. Внедорожные качества машины были восприняты на Украине неправильно: броневики застревали даже в лёгкой грязи, а высокий центр тяжести нередко приводит к опрокидыванию машины при быстрых манёврах.

Видео © YouTube / pavelcymbal

В итоге напрашивается неутешительный вывод: американские бронеавтомобили проблематично использовать даже в относительно спокойной обстановке: если не мины и противотанковые комплексы, то уж природа точно возьмёт своё. В условиях, когда Российская армия имеет преимущество в огневом поражении и оперативно-стратегическое господство в воздухе, американская бронетехника будет полезна разве что в глубоком тылу. Ну или в тех условиях, где справится и гражданский транспорт.

При этом российские бронеавтомобили "Тайфун", военные "Уралы", "КамАЗы" и ГАЗ "Тигр" не только защищают экипажи от подрыва на минах и попаданий винтовочных пуль и осколков, но и спокойно ездят по бездорожью.

Какое оружие Россия использует на Украине

Кто-то скажет, что для природы нет ни своих, ни чужих, и с этим утверждением можно согласиться. Вопрос в том, кто и как подготовлен к непогоде. Эксперты отмечают, что российские БТР, БМП, БМД изначально рассчитаны под суровые условия и по умолчанию проектируются на случай применения в самом непростом климате.

У нас высокие требования по приёмке. Она заточена под работу во всех климатических зонах — от плюс пятидесяти до минус шестидесяти, в том числе под условия распутицы, когда дороги и местность превращаются в труднопроходимые участки. То, что ВСУ сейчас вязнут, — это ещё полбеды, вот скоро придёт Дедушка Мороз, и будет ещё веселее. Я смотрел — у HMMWV и других машин вроде MaxxPro нет никакого внутреннего обогрева. А наша бронетехника работает даже на Оймяконе, где, как известно, зафиксирована самая низкая температура Алексей Леонков Военный эксперт

При этом отказаться от зарубежных поставок ВСУ не могут. БМП-1 и БМП-2, оставшиеся в наследство от СССР, практически полностью утрачены в боях, зарубежные бронетранспортёры М113 и YPR-765 не имеют тяжёлого вооружения (в отличие от БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой и ПТУР), то есть годятся только для движения в условиях, когда вокруг нет угрозы. Компенсировать дефицит этой техники колёсными броневиками MaxxPro, Husky, VAB и другой техникой возможно лишь временно — до первой поломки.

Помимо дефицита запчастей для колёсных бронеавтомобилей есть и другие особенности. В конце октября стало известно, что американские грузовики FMTV M1083 (буксиры гаубиц M777) были поставлены на Украину без запасных колёс. Использование другой резины из запасов ВСУ практически сразу стало приводить к перегреву трансмиссии и массовым поломкам. Потеря колеса такого бронеавтомобиля приравнивалась к боевой: из-за утраченной детали машину приходилось бросать в поле и списывать. Практически то же самое происходит и с местными украинскими бронемашинами "Варта" и "Новатор": оба бронеавтомобиля на 80% собирались из зарубежных комплектующих и после 24 февраля даже мелкое повреждение приводило к потере автомобиля.

Военные эксперты отмечают, что первые критические и наиболее ощутимые проблемы с зарубежной техникой могут начаться в ноябре. Как только температура на Украине стабильно будет держаться ниже нуля, автомобилям потребуется более частое обслуживание, предпусковые обогреватели и другое оборудование, которое не было поставлено из США и стран НАТО вместе с техникой. Какой в этом случае будет боеспособность украинской армии, остаётся только догадываться.

HMMWV (Humvee). Фото © Getty Images / Vladimir Shtanko / Anadolu Agency Что будет с западной техникой на Украине зимой? 0 Замёрзнет Сломается Трудно сказать

Авторы Сергей Андреев