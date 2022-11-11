Три главные причины, почему зарубежные броневики тормозят наступление ВСУ
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Бойцы ВСУ всё чаще жалуются на натовскую бронетехнику, которую ещё недавно хвалили. Оказывается, она создавалась совсем не под те дороги и не под те условия и это чревато большими проблемами.
Солдаты США и многоцелевая колёсная машина высокой подвижности (HMMWV). Фото © Getty Images / Armin Weigel / picture alliance
Карта спецоперации на Украине
К началу ноября погодный фактор всё чаще начал вносить свои коррективы в действия, которые с украинской стороны называют наступлением. Обильные осадки приводят к тому, что почва размокает, и грунтовые дороги превращаются в густую непролазную кашу, движение по которой крайне затруднительно. В таких условиях украинским военным приходится бросать свои бронеавтомобили, чтобы не попасть под удар российской артиллерии, потому что не приспособленные для движения по украинскому чернозёму броневики вязнут в грязи, стоит им съехать на несколько метров с асфальта.
Humvee. Фото © ТАСС / Zuma
28 октября Минобороны США объявило о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов. В него, помимо прочего, вошло 150 автомобилей HMMWV ("Хамви"). В конце августа сообщалось о поставках на Украину партии из восемнадцати бронеавтомобилей International MaxxPro, а общее количество бронеавтомобилей этого типа, с учётом предыдущих поставок, приближается к 80.
Однако американские MaxxPro и HMMWV, британские Husky TSV и другие бронеавтомобили зарубежного производства объединяет одно: их ограниченная пригодность к движению по дорогам Украины.
Военные автомобили Humvee на аэродроме. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Недавно в сети появились кадры с HMMWV, застрявшим в грязи при попытке обогнуть лесопосадки вдоль кромки поля. Колёса увязли в грунте практически полностью: движение застопорилось, а экипажу не осталось ничего другого, кроме как спешно покинуть "Хамви" и бросить машину в полях. Эксперты отмечают, что из-за большого количества колёсной бронетехники в войсках Украины ситуация для ВСУ будет только ухудшаться: впереди ожидаются новые погодные сюрпризы. Та же печальная участь, по мнению специалистов, ожидает и другие броневики, поставленные из стран НАТО, — турецкие Kirpi 4x4 и французские БТР VAB. Кроме того, все эти бронеавтомобили проектировались десятки лет назад и повторяют уже реализованные решения для техники с лёгким противопульным бронированием. Это первая и одна из самых важных причин, почему такая техника не может применяться в полноценных боевых действиях.
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Бронетехника НАТО, в том числе колёсная, создавалась для так называемых колониальных войн. В условиях Африки и Ближнего Востока все эти HMMWV, International MaxxPro, Husky и другие бронеавтомобили чувствовали себя нормально. Ведь несмотря на то что климат в этих регионах переменчивый, он более засушливый, чем умеренно-континентальный климат Украины. Это не значит, что в Африке и на Ближнем Востоке не бывает дождей, но в такие периоды НАТО, как правило, приостанавливает активность либо существенно ее снижает. К тому же на эффективности бронеавтомобилей сказываются не только климатические особенности, но и характер вооружённого конфликта.
Украинские солдаты тренируются на поставленной США противоминной боевой машине MaxxPro MRAP Navistar. Фото © Getty Images / Carl Court
Бронеавтомобили НАТО рассчитаны на ведение конфликта низкой интенсивности и с существенно более слабым противником, чем ВС РФ. HMMWV, Husky, MaxxPro могут нормально проявлять себя на твёрдом грунте, при контрпартизанских действиях против вооружённых формирований с лёгким стрелковым оружием — автоматами и пулемётами, не обеспеченных тяжёлой техникой и без современных противотанковых средств. Важно отметить, что даже на Ближнем Востоке HMMWV, Husky и MaxxPro используют в основном для патрулирования, конвойных операций, вспомогательных мероприятий. ВСУ используют эти машины по-другому. В украинской армии зарубежная техника замещает потерянные в боях БТР-70 и БТР-80 и часто выставляется вперёд просто потому, что тяжёлой техники — танков и БМП — просто нет под рукой. Это вторая причина, напрямую влияющая на боеспособность украинской армии.
Если говорить более предметно, то американские броневики MaxxPro, неплохо показавшие себя в Афганистане, на Украине оказались практически бесполезны. Тяжёлого вооружения на такой машине нет, бронирование защищает в лучшем случае от автоматных пуль. Внедорожные качества машины были восприняты на Украине неправильно: броневики застревали даже в лёгкой грязи, а высокий центр тяжести нередко приводит к опрокидыванию машины при быстрых манёврах.
Видео © YouTube / pavelcymbal
В итоге напрашивается неутешительный вывод: американские бронеавтомобили проблематично использовать даже в относительно спокойной обстановке: если не мины и противотанковые комплексы, то уж природа точно возьмёт своё. В условиях, когда Российская армия имеет преимущество в огневом поражении и оперативно-стратегическое господство в воздухе, американская бронетехника будет полезна разве что в глубоком тылу. Ну или в тех условиях, где справится и гражданский транспорт.
При этом российские бронеавтомобили "Тайфун", военные "Уралы", "КамАЗы" и ГАЗ "Тигр" не только защищают экипажи от подрыва на минах и попаданий винтовочных пуль и осколков, но и спокойно ездят по бездорожью.
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Кто-то скажет, что для природы нет ни своих, ни чужих, и с этим утверждением можно согласиться. Вопрос в том, кто и как подготовлен к непогоде. Эксперты отмечают, что российские БТР, БМП, БМД изначально рассчитаны под суровые условия и по умолчанию проектируются на случай применения в самом непростом климате.
У нас высокие требования по приёмке. Она заточена под работу во всех климатических зонах — от плюс пятидесяти до минус шестидесяти, в том числе под условия распутицы, когда дороги и местность превращаются в труднопроходимые участки. То, что ВСУ сейчас вязнут, — это ещё полбеды, вот скоро придёт Дедушка Мороз, и будет ещё веселее. Я смотрел — у HMMWV и других машин вроде MaxxPro нет никакого внутреннего обогрева. А наша бронетехника работает даже на Оймяконе, где, как известно, зафиксирована самая низкая температура
При этом отказаться от зарубежных поставок ВСУ не могут. БМП-1 и БМП-2, оставшиеся в наследство от СССР, практически полностью утрачены в боях, зарубежные бронетранспортёры М113 и YPR-765 не имеют тяжёлого вооружения (в отличие от БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой и ПТУР), то есть годятся только для движения в условиях, когда вокруг нет угрозы. Компенсировать дефицит этой техники колёсными броневиками MaxxPro, Husky, VAB и другой техникой возможно лишь временно — до первой поломки.
Помимо дефицита запчастей для колёсных бронеавтомобилей есть и другие особенности. В конце октября стало известно, что американские грузовики FMTV M1083 (буксиры гаубиц M777) были поставлены на Украину без запасных колёс. Использование другой резины из запасов ВСУ практически сразу стало приводить к перегреву трансмиссии и массовым поломкам. Потеря колеса такого бронеавтомобиля приравнивалась к боевой: из-за утраченной детали машину приходилось бросать в поле и списывать. Практически то же самое происходит и с местными украинскими бронемашинами "Варта" и "Новатор": оба бронеавтомобиля на 80% собирались из зарубежных комплектующих и после 24 февраля даже мелкое повреждение приводило к потере автомобиля.
Военные эксперты отмечают, что первые критические и наиболее ощутимые проблемы с зарубежной техникой могут начаться в ноябре. Как только температура на Украине стабильно будет держаться ниже нуля, автомобилям потребуется более частое обслуживание, предпусковые обогреватели и другое оборудование, которое не было поставлено из США и стран НАТО вместе с техникой. Какой в этом случае будет боеспособность украинской армии, остаётся только догадываться.
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