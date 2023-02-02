ВИЧ-диссидентские организации в России могут признать экстремистскими

Движение ВИЧ-диссидентов — людей, отрицающих существование данной инфекции, могут внести в список экстремистских организаций. С предложением рассмотреть такую возможность выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Соответствующее письмо направлено на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, передаёт RT.

Как напомнил народный избранник, в нашей стране профилактике и борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа уделяют особое внимание. В частности, в России функционирует множество государственных и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на сдерживание заболеваемости, недопущение новых случаев и информирование граждан.

Как подчеркнул депутат, к нему поступает множество обращений, где граждане делятся случаями отрицания опасности этих серьёзных заболеваний. Например, люди пишут о группах и движениях, объединённых идеологией ВИЧ-диссидентства, которые пропагандируют антинаучные идеи об отсутствии вируса и призывают больных отказываться от лечения. Парламентарий убеждён, что стоит запретить деятельность и публичную активность таких сообществ.

"В данной ситуации прошу Вас изучить данный феномен и высказать своё мнение о возможном внесении движения ВИЧ-диссидентов в перечень деструктивных и экстремистских организаций", — сказано в обращении.