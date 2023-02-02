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2 февраля, 07:24

В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков

Глава парламента Крыма Константинов: Власти национализируют имущество 12 банков Украины

В Крыму собираются национализировать имущество 12 банков Украины, в частности "Укрсиббанка", "Имэксбанка", а также "Пиреус Банк МКБ". Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов.

"В список имущества, подлежащего национализации, включено движимое и недвижимое имущество 12 украинских банков", — рассказал он.

Национализация коснётся банков "Финансы и кредит", "Банк Форум", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус Банк МКБ", "АБ "Экспресс-Банк". Кроме того, речь идёт об "Акционерном Проминвест банке", "Украинском акционерном коммерческом промышленно-инвестиционном банке", "Укрсоцбанке", "Государственном экспортно-импортном банке Украины", "Надре" и "МТБ банке".

Лайф рассказывал, что в ноябре прошлого года в Крыму национализировали имущество украинских олигархов — более 130 объектов ООО "Руслайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительного завода "Залив". Накануне также стало известно, что власти полуострова вновь собираются национализировать имущество граждан Украины, в том числе олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также экс-премьера Незалежной Арсения Яценюка. Решение будет принято в скором времени депутатами госсовета Крыма.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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