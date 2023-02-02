В Крыму национализируют имущество 12 украинских банков

В Крыму собираются национализировать имущество 12 банков Украины, в частности "Укрсиббанка", "Имэксбанка", а также "Пиреус Банк МКБ". Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов.

"В список имущества, подлежащего национализации, включено движимое и недвижимое имущество 12 украинских банков", — рассказал он.

Национализация коснётся банков "Финансы и кредит", "Банк Форум", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус Банк МКБ", "АБ "Экспресс-Банк". Кроме того, речь идёт об "Акционерном Проминвест банке", "Украинском акционерном коммерческом промышленно-инвестиционном банке", "Укрсоцбанке", "Государственном экспортно-импортном банке Украины", "Надре" и "МТБ банке".