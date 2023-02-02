СМИ узнали о хитрой схеме США для поставок истребителей Украине
NYT: США и ЕС хотят поставить Киеву истребители F-16 через Данию и Нидерланды
Вашингтон ищет способ отправить Украине истребители F-16 через другие страны. Как узнала газета The New York Times, в США и Евросоюзе подумывают о том, чтобы использовать для этого Данию или Нидерланды.
"По словам американских чиновников, Нидерланды имеют около 40 F-16 и переходят на более совершенный истребитель F-35 (также произведённый Lockheed Martin), поэтому отправка некоторых из своих F-16 на Украину имеет смысл", — пишет издание.
При этом любая страна НАТО, готовая отправить свои истребители американского производства на Украину, должна получить разрешение от администрации президента США. Как уточнили собеседники NYT, это может помочь успокоить членов Североатлантического альянса, которые обеспокоены возможным давлением России из-за таких поставок.
Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявлял, что Вашингтон не станет поставлять Украине истребители F-16. Его позицию также поддержал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, отметив, что об этом "не может быть и речи". Кроме того, о нецелесообразности передачи Киеву истребителей заявили и в Великобритании.
ТАСС / EPA / VALDA KALNINA