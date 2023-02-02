СМИ узнали о хитрой схеме США для поставок истребителей Украине

Вашингтон ищет способ отправить Украине истребители F-16 через другие страны. Как узнала газета The New York Times, в США и Евросоюзе подумывают о том, чтобы использовать для этого Данию или Нидерланды.

"По словам американских чиновников, Нидерланды имеют около 40 F-16 и переходят на более совершенный истребитель F-35 (также произведённый Lockheed Martin), поэтому отправка некоторых из своих F-16 на Украину имеет смысл", — пишет издание.