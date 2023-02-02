Пожар охватил торговые павильоны строительного рынка в Москве

Пожар охватил павильоны рынка "Строймастер" на юго-западе Москвы. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, огонь уже распространился на площади в 200 квадратных метров.

Пожар охватил павильоны рынка "Строймастер" в Москве. Видео © LIFE

Строительный рынок расположен на Киевском шоссе. По предварительным данным, в одноэтажных павильонах могут находиться газовые баллоны. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают спасатели.