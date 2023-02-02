Пожар охватил торговые павильоны строительного рынка в Москве
Пожар вспыхнул в торговых павильонах рынка "Строймастер" на юго-западе Москвы
Пожар охватил павильоны рынка "Строймастер" на юго-западе Москвы. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, огонь уже распространился на площади в 200 квадратных метров.
Пожар охватил павильоны рынка "Строймастер" в Москве. Видео © LIFE
Строительный рынок расположен на Киевском шоссе. По предварительным данным, в одноэтажных павильонах могут находиться газовые баллоны. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают спасатели.
Ранее жуткий пожар произошёл в Севастополе. Огонь охватил бытовки, где проживали рабочие. По последним данным, погибло семь человек, однако спасатели продолжают разбирать завалы. Возбуждено уголовное дело.
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