Германия потратит 17 млрд евро на укрепление противоракетной обороны

Германия готовится выделить 17 миллиардов евро на укрепление систем ПРО для защиты охраняемых объектов от ракетного оружия, пишет Bloomberg.

По данным источников издания, в настоящее время страна ведёт переговоры о создании многослойного противоракетного щита с несколькими оборонными предприятиями. В их числе, например, компания Diehl Defence, с которой обсуждается возможность закупки восьми систем ПВО IRIS-T стоимостью от двух до трёх миллиардов евро. Также страна заинтересована в израильской ПРО Arrow 3 и американской Patriot, стоимость которых доходит до четырёх и десяти миллиардов евро соответственно.

"Цель Германии — построить современный противоракетный щит и интегрировать его в запланированную европейскую инициативу "Небесный щит", — отмечает Bloomberg.

При этом уточняется, что это ещё не конечная стоимость ракетного комплекса. Цена может быть изменена, поскольку переговоры всё ещё продолжаются.