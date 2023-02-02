По факту пожара в бытовках в Севастополе, где погибли рабочие, возбудили уголовное дело

По факту пожара в строительных бытовках под Севастополем, где погибло как минимум пять рабочих, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Крым и городу, точное число погибших и пострадавших уточняется.

Как уточнили в ведомстве, в двухэтажном строительном модуле на Нефтяной улице посёлка Сахарная Головка, где случился пожар, проживало более ста рабочих. Ранее сообщалось о пяти жертвах, однако, как заявили в СК, точное число жертв и пострадавших будет уточняться, так как в данный момент идёт разбор завалов.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — сказано в сообщении.