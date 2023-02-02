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2 февраля, 06:21

По факту пожара в бытовках в Севастополе, где погибли рабочие, возбудили уголовное дело

<p>На месте ЧП работают представители прокуратуры, МЧС, а также следственно-оперативная группа. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/club152644343" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю</a></p>

На месте ЧП работают представители прокуратуры, МЧС, а также следственно-оперативная группа. Обложка © VK / ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

По факту пожара в строительных бытовках под Севастополем, где погибло как минимум пять рабочих, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Крым и городу, точное число погибших и пострадавших уточняется.

Как уточнили в ведомстве, в двухэтажном строительном модуле на Нефтяной улице посёлка Сахарная Головка, где случился пожар, проживало более ста рабочих. Ранее сообщалось о пяти жертвах, однако, как заявили в СК, точное число жертв и пострадавших будет уточняться, так как в данный момент идёт разбор завалов.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — сказано в сообщении.

Как уже писал Лайф, всё произошло на участке прокладки трассы "Таврида", где загорелись строительные бытовки. По данным МЧС, в результате пожара погибло не менее пяти человек. Прокуратура города Севастополя проводит проверку по факту ЧП. По предварительной информации, в результате пожара полностью уничтожено двухэтажное строение, в котором проживали рабочие. На данный момент пожар локализован.

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Оксана Попова

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