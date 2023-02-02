По факту пожара в бытовках в Севастополе, где погибли рабочие, возбудили уголовное дело
На месте ЧП работают представители прокуратуры, МЧС, а также следственно-оперативная группа. Обложка © VK / ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
По факту пожара в строительных бытовках под Севастополем, где погибло как минимум пять рабочих, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Крым и городу, точное число погибших и пострадавших уточняется.
Как уточнили в ведомстве, в двухэтажном строительном модуле на Нефтяной улице посёлка Сахарная Головка, где случился пожар, проживало более ста рабочих. Ранее сообщалось о пяти жертвах, однако, как заявили в СК, точное число жертв и пострадавших будет уточняться, так как в данный момент идёт разбор завалов.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — сказано в сообщении.
Как уже писал Лайф, всё произошло на участке прокладки трассы "Таврида", где загорелись строительные бытовки. По данным МЧС, в результате пожара погибло не менее пяти человек. Прокуратура города Севастополя проводит проверку по факту ЧП. По предварительной информации, в результате пожара полностью уничтожено двухэтажное строение, в котором проживали рабочие. На данный момент пожар локализован.