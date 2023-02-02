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2 февраля, 06:33

Число жертв пожара в Севастополе увеличилось до семи

Число рабочих, погибших при пожаре в Севастополе, выросло до семи

<p>На месте ЧП работают представители прокуратуры, МЧС, а также следственно-оперативная группа. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/club152644343" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю</a></p>

На месте ЧП работают представители прокуратуры, МЧС, а также следственно-оперативная группа. Обложка © VK / ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Увеличилось количество человек, погибших в результате пожара в Севастополе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По данным агентства, в настоящий момент есть сведения о семи жертвах. При этом известно, что в загоревшихся бытовках проживало более ста рабочих. Как пояснили в местном СК, пока идёт разбор завалов, точное количество погибших и пострадавших будет уточняться.

По факту пожара в бытовках в Севастополе, где погибли рабочие, возбудили уголовное дело

По факту пожара в бытовках в Севастополе, где погибли рабочие, возбудили уголовное дело

Напомним, о пожаре на участке прокладки трассы "Таврида" стало известно сегодня утром. По данным МЧС, загорелись строительные бытовки, сообщалось о пяти погибших. Прокуратура города Севастополя начала проверку по факту ЧП, также возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в результате пожара полностью уничтожено двухэтажное строение, в котором проживали рабочие.

Николь Вербер

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