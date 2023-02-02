Число жертв пожара в Севастополе увеличилось до семи
Число рабочих, погибших при пожаре в Севастополе, выросло до семи
На месте ЧП работают представители прокуратуры, МЧС, а также следственно-оперативная группа. Обложка © VK / ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Увеличилось количество человек, погибших в результате пожара в Севастополе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
По данным агентства, в настоящий момент есть сведения о семи жертвах. При этом известно, что в загоревшихся бытовках проживало более ста рабочих. Как пояснили в местном СК, пока идёт разбор завалов, точное количество погибших и пострадавших будет уточняться.
Напомним, о пожаре на участке прокладки трассы "Таврида" стало известно сегодня утром. По данным МЧС, загорелись строительные бытовки, сообщалось о пяти погибших. Прокуратура города Севастополя начала проверку по факту ЧП, также возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в результате пожара полностью уничтожено двухэтажное строение, в котором проживали рабочие.