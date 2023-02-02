Число жертв пожара в Севастополе увеличилось до семи

Увеличилось количество человек, погибших в результате пожара в Севастополе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По данным агентства, в настоящий момент есть сведения о семи жертвах. При этом известно, что в загоревшихся бытовках проживало более ста рабочих. Как пояснили в местном СК, пока идёт разбор завалов, точное количество погибших и пострадавших будет уточняться.